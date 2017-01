La vente des licences de chasse au tangue 2017 va débuter ce mercredi 1er févreier 2017 dans les locaux de l'ONF (Saint-Denis et Bourg-Murat).

La période de chasse a été fixée entre le mercredi 15 février et le samedi 15 avril (Photo d'illustration - http://pedagogie2.ac-reunion.fr/collecontedelisle)

La vente des licences de chasse au tangue 2017 va débuter ce mercredi 1er févreier 2017 dans les locaux de l'ONF (Saint-Denis et Bourg-Murat).

La période de chasse a été fixée entre le mercredi 15 février et le samedi 15 avril (Photo d'illustration - http://pedagogie2.ac-reunion.fr/collecontedelisle)

La vente de licences se déroulera dans les locaux de l'office national des fofêts sur les sites suivants :

- bureau de la Direction Régionale de l'ONF à St-Denis (Boulevard de La Providence), du mercredi 1er février au vendredi 17 février. Les horaires songt les suivants : du lundi au jeudi de 8:00 à 11:30 et de 13:30 à 16:30 et le vendredi de 8:00 à 11:30 et de 13:30 à 15:00

- bureau ONF de Bourg-Murat : du mercredi 1er février au jeudi 16 Février les mardi et jeudi de 6:00 à 12:00 (ouverture exceptionnelle le mercredi 1er février de 6:00 à 12:00)

Le prix d'une licence pour un lot vendu à l’unité est fixée à 60 euros. Cette année, l’ONF propose un prix forfaitaire de 150 euros pour avoir l’autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts.

mb/www.ipreunion.com