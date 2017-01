Toujours pas ou peu de pluie au programme de ce mercredi 25 janvier 2017. Le soleil et donc, la chaleur seront au rendez-vous, faisant grimper le mercure bien au delà des 30 degrés sur les régions littorales. Quelques gouttes feront leur apparition dans l'Est, pour très peu de temps seulement. Le vent souffle vers l'Est avec des rafales pouvant atteindre 55km/h. Ci-après, le bulletin complet de Météo France.

Quelques nuages passagers voilent le soleil en tout début de matinée entre Saint-André et Sainte Rose. Ils sont fugaces et n'occasionnent que peu de pluie.



Ailleurs, c'est un franc soleil qui continue d'inonder la majeure partie de l'île faisant grimper rapidement les températures qui seront encore très élevées dépassant allégrement les 30 degrés sur l'ensemble du littoral.



Au cours de l'après midi, le ciel est plus chargé avec des averses sur les Hauts de l'Ouest gagnant au fil des heures la baie de Saint-Paul, le Port et la route du littoral. Quelques ondées peuvent apporter un peu d'humidité sur les Plaines mais elles sont de courte durée.



Le vent reste orienté au secteur Est avec des rafales de l'ordre de 45 à 55 km/h sur Saint-Denis et le Sud Sauvage. Il rentre aussi sur la région du Port. Régime de brises sur Saint-Pierre et la côte Ouest.



Mer agitée dans les endroits ventés.