Le maire du Port a présenté ses voeux à la presse ce jeudi 26 janvier 2016. Outre le bilan de l'année passé, et l'annonce des projets de 2017, Olivier Hoarau a annoncé ne pas se présenter pour les élections législatives. Dans le même temps, à la vue des prochaines échéances électorales, le maire se dit "inquiet", de la montée du populisme notamment véhiculée par les candidat(e)s de la droite à la présidentielle. (Photo archives)

Personnes âgées, jeunes et très jeunes étaient au coeur des actions de la ville du Port en 2016, et les efforts de la municipalité vers "les plus fragiles de notre société" se poursuivent. Création de deux salles de veillée mortuaire, recrutement au sein de la police municipale, rénonvation du Kabardock, aide alimentaire, mise en place d'activités dans les quartiers et accès à la propriété facilitée pour les Portois faisaient partie des réussites de l'année passée.

Malgré la continuité des actions, par la rénovation des infrastructures sportives, la réfection des route, le très haut débit étendu sur le territoire, la livraison de l'EHPAD et de la nouvelle caserne des pompiers, 2017 sera "une année d'incertitude budgétaire" pour Olivier Haorau. "Nous ne savons pas à quelle hauteur l'Etat va financer les emplois d'avenir par exemple". De plus, "les plus fragiles se laissent séduire par les discours populistes" déplore t-il.

Son "coeur est à gauche" et il regrette que la droite locale au pouvoir "dans bon nombre de municipalités, au Département, à la Région", n'ait aucune mesure qui aille pas dans le sens de "la connaissance, la recherche et la formation", notamment pour les jeunes réunionnais.

A propos des prochaines législatives, le maire confirme ne pas se présenter parce qu'il est "maire, et qu'il restera maire. Je n'ai pas été élu pour partir à droite à gauche au bout de trois ans" a-t-il rétorqué. Il devrait soutenir Huguette Bello, présidente du parti Pour La Réunion (PLR).

jm/www.ipreunion.com