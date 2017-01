S'il a plu cette nuit, le temps devrait être plus frais en matinée, à en croire les prévisions de Météo France pour ce jeudi 26 janvier 2017. Quelques pluies pourraient survenir dans les hauts, n'en déplaise à la terre. Pour le reste de l'île, le soleil continue de chauffer même dans l'Est.

L'alizé s'oriente à l'Est-Nord-Est modéré. Au cours de la matinée, le soleil continue de chauffer notre île, même l'Est et le Nord-Est, juste après les passages pluvieux venant de la mer de la nuit.



Les développements nuageux deviennent nettement plus nombreux l'après-midi sur une bonne majorité de l'île, avec des averses localement modérées.



Les températures restent sur le littoral proches des moyennes saisonnières, alors que sur le centre et les hauts, elles pourront être légèrement plus fraiches que celles de saison.



Une détérioration pluvieuse est attendue au cours de la nuit de jeudi à vendredi surtout sur la moitié Est du département.



La mer est peu agitée à agitée au vent.