Domnique Sorain, préfet de La Réunion, présentait ses voeux à la presse, ce jeudi 26 janvier 2017, entouré de l'ensemble des sous-préfets de l'île.

Domnique Sorain, préfet de La Réunion, présentait ses voeux à la presse, ce jeudi 26 janvier 2017, entouré de l'ensemble des sous-préfets de l'île.

L'occasion pour le préfet de rappeler que ces voeux étaient "un peu spéciaux", puisqu'entre le 24 mars et le 18 juin prochains, tous les services de l'Etat seront en période de réserve à cause des élections présidentielles et législatives.

Le préfet a donc pris la parole devant les journalistes pour dresser un bilan de l'année écoulée, d'abord sur le sujet de la sécurité.

Terrorisme : Il a commencé par rappeler que l'état d'urgence est en vigueur depuis 14 novembre 2015, et ce jusqu'au 15 juillet 2017, à La Réunion comme sur le reste du territoire français. Pour le préfet, si la menace est différente à la Réunion, "nous ne sommes pas moins exposés qu'ailleurs en France". Pour preuve, il a mentionné les récentes affaires impliquant des Réunionnais partis en Irak et Syrie, ainsi que le démantèlement d'une filière jiahidiste locale. Selon la préfecture, une centaine de personnes radicalisées se trouveraient sur le territoire régional.

Délinquance: Autre aspect développé par Dominique Sorain lors de ses voeux, les chiffres, qui sont en augmentation cette année. Ainsi, les atteintes aux biens ont augmenté de 9% par rapport à l'année dernière, plaçant La Réunion au 60 e rang national. Surtout, les atteintes à l'intégrité physique sont en nette progression (+12%), avec plus de 9000 faits, ce qui vaut à l'île d'être au 11e rang national. On compte notamment 5200 coups et blessures volontaires et 600 agressions sexuelles dans l'année, le préfet remarquant qu'on parle "surtout de violences intrafamiliales".

"Violence routière": Au moment d'aborder les questions de sécurité routière, Dominique Sorain a préféré parler de "violence routière", dénonçant les problèmes de comportements (alcool, drogues, vitesse) souvent en cause quand on évoque l'accidentologie dans l'île. Selon lui, le bilan de l'année écoulée est "contrasté", puisque entre janvier et octobre, le nombre de morts (35) et de blessés sur les routes avaient tous les deux baissé de 20%. Mais le bilan de 2016 s'est considérablement alourdi au cours des deux derniers mois de l'année, avec 14 morts.

Drogues, médicaments et économie souterraine: 2016 aura également été marquée par d'importantes saisies de drogues et de médicaments, d'Artane et de Rivotril. Selon le préfet, cette économie souterraine représenterait 12 millions d'euros à La Réunion, un chiffre colossal quand on le compare à l'échelle nationale, où il est estimé à 500 millions d'euros

Crise Requins: Après être revenu sur les dispositifs mis en place pour la gestion de la crise requin (filets, vigies, etc.), Dominique Sorain a assuré qu'ils seraient reconduits pour l'année 2017. "Le risque zéro n'existe pas, mais je pense qu'on a quand meme une meilleure protection", a-t-il observé.

La conférence se poursuit sur les questions d'économie et d'emploi

ch/mb/www.ipreunion.com