La pluie pourrait bel et bien s'inviter sur nos reliefs, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 27 janvier 2017. Même si le soleil reste présent dès les premières heures de la matinée, des nuages se forment, dans le Sud et laissent s'échapper quelques averses. Pour autant, les températures restent chaudes, atteignant 32°C sur le chef-lieu.

Dès le matin, c'est un beau ciel serein qui nous attend sur la moitié Sud et Sud-Ouest de notre département. En effet, les nuages se cantonnent au Volcan à la Plaine des Palmistes, la forêt de Takamaka jusqu'aux hauts de Saint-Denis ainsi que sur le littoral s'étendant de Saint-Denis à Sainte-Suzanne, et Sainte-Rose. Des averses tombent, parfois, en privilégiant les hauts de Saint-Denis, et la région de Takamaka.



Au fil des heures matinales, les nuages couvrent l'ensemble du relief et ses contreforts, laissant une frange côtière encore largement bien ensoleillée, surtout sur le Sud de notre département.



L'après-midi, peu d'évolution, les nuages sont majoritairement bien présents un peu partout, et des averses, parfois modérées, en profitent pour arroser le relief, en débordant même au pied Sud du Volcan, sur le Sud de la Côte Sauvage, vers grand Coude et Saint-Philippe.



En soirée, nuages et averses s'estompent. L'ensemble du littoral redevient bien dégagé, hormis du coté de Trois Bassins et de Saint-Paul ou des nuages averseux persistent.



Le thermomètre à son plus chaud de la journée, atteint 31 à 33°C le long du littoral, 19 à 23°C près du Volcan et sur la Plaine des Palmistes, 22 à 24 °C dans les Cirques, et 31 à 32°C vers Saint-Denis et Saint-Pierre.



L'alizé de secteur Nord- Est est modéré. Sur le Nord de Sainte Suzanne à Saint-Denis, les rafales soufflent de secteur Est entre 30 à 40 km/h. Le long de la route de la Corniche les rafales de Nord-Est atteignent 35 à 45 km/h.



La mer est peu agitée à agitée au vent.