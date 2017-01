Suite à une accalmie observée depuis début Janvier, l'inflation (gonflement) de l'édifice et la sismicité volcano-tectonique superficielle (0 à 2km de profondeur) ont repris de manière significative depuis le 22 Janvier, selon le dernier bulletin d'activité de l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise, publié ce vendredi 27 janvier 2017. (photo d'archives)

Suite à une accalmie observée depuis début Janvier, l'inflation (gonflement) de l'édifice et la sismicité volcano-tectonique superficielle (0 à 2km de profondeur) ont repris de manière significative depuis le 22 Janvier, selon le dernier bulletin d'activité de l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise, publié ce vendredi 27 janvier 2017. (photo d'archives)

Ainsi, 35 séismes volcano-tectoniques superficielles ont été enregistrés sous les cratères sommitaux (0-2 km de profondeur) entre le 22 Janvier et le 26 Janvier.

L’inflation, ou gonflement, du volcan a repris à des taux similaires à ceux observés à la fin Décembre, soit une élongation de 0.5-1 mm par jour entre les stations de la zone sommitale. En parallèle, les concentrations en CO2 dans le sol sur les stations de Bourg Murat et du gîte du volcan ont commencé à chuter, témoignant de l’arrivée du magma vers des niveaux plus superficiels. Il est à noter que les éruptions de 2015 et de 2016 ont été précédées par une chute de CO2 sur ces stations lointaines.

En conclusion, l'observatoire estime que "les signaux enregistrés depuis le 22 Janvier montrent que les apports profonds de magma ont repris et viennent alimenter le réservoir superficiel situé aux alentours de 1.5-2 km de profondeur sous les cratères sommitaux".

Pour rappel, le volcan s'est rendormi en septembre dernier. Les dernières fontaines de laves ont pu être observées le 18 septembre dernier, pour le plus grand bonheur des curieux, qui ont pu se presser, dans le froid, au Pas de Bellecombe. L'éruption, qui avait débuté le dimanche 11 septembre 2016, à 8h41, s'est achevée dimanche 18 septembre à 4h18. L'année 2016 n'aura compté que deux éruptions. La première n'avait été que très courte, puisqu'elle s'était achevée le 27 mai alors que le piton n'était entré en éruption que la veille. Les mauvaises conditions météorologiques n'avaient d'ailleurs pas permis à la majorité des Réunionnais de l'admirer, contrairement à l'éruption de septembre.

ch/www.ipreunion.com