François Fillon a assuré, ce jeudi 26 janvier 2017 , au journal de 20 heures de TF1, qu'il renoncerait à la présidentielle s'il était "mis en examen" dans l'affaire de l'emploi supposé fictif de sa femme, Penelope Fillon, employée comme collaboratrice parlementaire auprès de lui lorsqu'il était député. Le Canard enchaîné a révélé ce mercredi qu'elle a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci à hauteur d'environ "500.000 euros brut" au total, ainsi que par la Revue des deux mondes

François Fillon a assuré, ce jeudi 26 janvier 2017 , au journal de 20 heures de TF1, qu'il renoncerait à la présidentielle s'il était "mis en examen" dans l'affaire de l'emploi supposé fictif de sa femme, Penelope Fillon, employée comme collaboratrice parlementaire auprès de lui lorsqu'il était député. Le Canard enchaîné a révélé ce mercredi qu'elle a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou du suppléant de celui-ci à hauteur d'environ "500.000 euros brut" au total, ainsi que par la Revue des deux mondes

"L’ex-premier ministre a vigoureusement contesté les accusations d’emploi fictif, assurant qu’il n’y avait "pas le moindre doute" sur l’emploi "légal", et "parfaitement transparent" de sa femme. "Ce travail est réel, je m’en expliquerai évidement avec la justice", a-t-il poursuivi" écrit lemonde.fr

Interrogé par TF1, le candidat de droite à la présidentielle a expliqué que son épouse travaillait pour lui "depuis toujour", qu'elle corrigait ses discours, qu'elle recevait "d’innombrables personnes qui voulaient [le] voir et qu’[il] ne pouvai[t] pas voir", que'elle l'a représenté dans des manifestations et des associations et fait "la synthèse de la presse".

François Fillon : "Tout le monde le savait... Pourquoi cette affaire explose à quelques mois de l'élection présidentielle ?"#LE20H pic.twitter.com/uxYAQmtkAL — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 26 janvier 2017

Questionné "sur le fait que sa femme était toujours restée en retrait de la vie politique, alimentant les soupçons sur sa réelle activité, François Fillon explique : "elle n’a jamais fait de politique au sens où elle n’a jamais été en première ligne. [...] Elle faisait un travail pour moi qui était quotidien. [...] Tout le monde le savait, il y a des services de l’Assemblée nationale, une alternance politique, des déclarations au fisc. Tout cela est transparent"" écrit lemonde.fr

François Fillon a qualifié d'"abjectes" les accusations la visant. Il a affirmé sans plus de précisions : "on voit bien que, derrière ça, la vraie question c’est comment combattre celui qui a gagné la primaire de la droite et du centre".

Pour sa part, le parquet national financier a annoncé l'ouverture mercredi d'une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits" et confiée à l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), a précisé le parquet dans un communiqué.

Quant à l'ex-directeur de la Revue des Deux Mondes, Michel Crépu, il a déclaré jeudi sur RTL n'avoir jamais eu connaissance d'une mission de "réflexion stratégique" confiée à Penelope Fillon en 2012-2013, jugeant "totalement extravagante" et "pas plausible" une telle hypothèse.

Le propriétaire de la Revue, Marc Ladreit de Lacharrière, a affirmé dans le Monde daté de vendredi avoir confié à l'épouse de François Fillon une "réflexion stratégique informelle" sur la Revue. "Ce qui me semble totalement extravagant est la possibilité qu'il y ait eu une sorte de cabinet fantôme" à la Revue, "je n'arrive pas à le concevoir", a ajouté Michel Crépu, précisant qu'il serait auditionné vendredi par les enquêteurs du parquet financier.

La déclaration de François Fillon sur son éventuel renoncement à la présidentielle n'a finalement rien de surprenant. Le 29 août dernier, en pleine campagne pour la primaire de la droite et du centre, il avait lancé à l'encontre de Nicolas Sarkozy en particulier "si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat". Il avait alors pointé une "dégradation de la vie publique" et un "problème de probité". Il avait achevé lapidaire : "qui imagine un instant le général de Gaulle mis en examen?"

À l'époque, il n'était pas empêtré dans le penelopegate...

mb/www.ipreunion.com