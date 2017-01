Voici l'agenda des évènements sportifs du week end.

Volleyball: 11ème journée de championnat

La 11ème journée de championnat régional 1 est programmée pour ce samedi.

Côté masculin, on débutera à 18h00 avec la rencontre VBC Cote Ouest – VBC St Denis à Plateau Cailoou, puis suivront à 20h00 les Aigles Blancs – Chaloupe à St Paul centre et St Leu – Entre Deux à St Leu centre, et enfin à 20h30 SDOVB – St Pierre à St François et TGV – Bras Panon au 12ème km.

Côté féminin, on commencera à 18h00 avec Aigles Blancs – St Pierre à St Paul centre, puis à 18h30 TGV – St Denis au 12ème km et SDOVB – Ste Marie à St François, et enfin à 20h00 VBC Cote Ouest – St Leu à Plateau Caillou.

Volleyball: 2ème étape du championnat 3x3

Saint Denis accueillera ce dimanche la seconde étape du championnat 3x3 sur le beach stadium de Champ Fleuri et le pas de tir du Coeur Vert à partir de 8h30. 70 équipes sont attendues pour cette 2ème étape organisée par le VBC St Denis.

Cyclisme: Ouverture de la coupe régionale de piste

La 1ère journée de la coupe régionale sur piste aura lieu ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri. Les catégories de minimes à vétérans, hommes et dames, s'affronteront à partir de 14h30 sur les épreuves de vitesse individuelle, 200m lancés, tournoi et scratch.

Cyclisme: Les Rois de la Pédale de l'Ouest

Anim'services et le VCSD proposent ce dimanche une cyclosportive au départ d'Etang Salé. Deux parcours seront proposés: un 110km en aller retour à St Paul via le tour des roches et un 60km en aller retour à la Saline les bains. L'évènement est ouvert à tous, licenciés ou non, à partir de 15 ans.

Athlétisme: Championnat été austral et lancers longs

Le championnat régional "été austral et lancers longs" aura lieu ce samedi au stade Marc Nasseau de Champ Fleuri. Les épreuves débuteront à 15h30 avec au programme de la journée des courses de 60m haies, 60m, 100m handisport, 200m 400m ,800m, 1500m, 3000 et 5000m marche, tous les sauts (longueur, hauter, triple, perche) et les lancers de marteau, disque, javelot et poids.

Muay Thai: Compétition du Perfect Gym

Le club Perfect Gym de Saint Denis organise une compétition régionale de boxe thai au gymnase S de Champ Fleuri samzedi et dimanche. Les combattants venus de toute l'île s'affronteront pour décrocher leur qualification au championnat de France.

Karaté: Coupe kumité du CAPS

Le club CAPS de la Chaloupe organise la 1ère coupe kumité de la saison ce dimanche au gymnase Noe Phalaris. Les catégories benjamins à vétérans sont attendues pour la pesée à partir de 8h00.

Sanda / Qingda: Championnat régional

Le championnat de la Réunion de sanda et qingda est organisé par le Boxing Club de l'Ouest ce dimanche au gymnase de Plateau Caillou. Les combattants ont rendez-vous à 9h00 pour la pesée et 10h00 pour le début des combats, avec pour objectif de décrocher une qualification pour les championnats de France.

Natation: Challenge du demi-fond

La piscine du Port accueillera ce dimanche la première compétition de l'année, intitulée "challenge du demi-fond". Trois formats de course seront proposés en individuel le matin à partir de 9h00: 400m 4 nages, 800 et 1500m nage libre. Enfin, les clubs devront engager au moins une équipe sur les relais l'après midi à partir de 14h00: 2x(4 x 100m) nage libre, 2x(4 x 100m) papillon, 2x(4 x 100m) brasse.

Rugby: 1er tournoi de rugby à 5

Le comité de rugby et le XV Dionysien organisent le 1er tournoi de rugby à 5 de la saison ce dimanche 29 janvier à partir de 9h00 au stade Abbe Dattas de Champ Fleuri.

Course à pied: Cross de Bois Madame

Le cross de Bois Madame aura lieu dimanche à Sainte Marie dans le parc du même nom, organisé par le CASM. Les courses débuteront à 8h00 avec des distances adaptées aux diverses catégories d'âge.