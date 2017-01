- Affaire du foyer de Terre-Rouge : le délibéré sera rendu le 9 mars. La confirmation des peines d'inéligibilité a été requise

- Xin nian kuai le, Bonne année du coq !

- La lingerie "made in France" n'a pas dit son dernier mot

- Ça s'est passé un 28 janvier 1844 - Les premiers engagés chinois arrivent à La Réunion

- Météo: Enfin, de la pluie !

Affaire du foyer de Terre-Rouge : le délibéré sera rendu le 9 mars. La confirmation des peines d'inéligibilité a été requise

L'avocat général de la cour d'appel de Saint-Denis a demandé ce vendredi, la confirmation des trois ans d'inéligibilité, huit mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende prononcé en première instance à l'encontre de Nassimah Dindar, présidente du conseil départemental, pour discrimination à l'embauche. Il a aussi demandé la confirmation des peine de deux autres conseillers départementaux, Jean-Jacques Vlody (PS) et Bachil Valy (divers droite) condamnés respectivement à six mois de prison avec sursis avec 18 mois d'inéligibilité et à quatre mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité.

Xin nian kuai le, bonne année du coq !

Les Réunionnais d'origine chinoise fêtent le nouvel an ce samedi 28 janvier 2017, avec des festivités prévues aux quatre coins de l'île. Une nouvelle année placée sous le signe du Coq de Feu. Imaz Press Réunion présente tous ses voeux de bonheur et de réussite à la communauté chinoise.

La zone perturbée s'éloigne de La Réunion

La zone perturbée continue d'évoluer très au large de La Réunion. À 4 heures ce samedi 28 janvier 2017 elle se trouvait à 2 250 km à l'est-nord-est de l'île. Elle se déplace vers le nord-ouest à la vitesse de 9 km/h. La perturbation ne présente aucun danger pour La Réunion

La lingerie "made in France" n'a pas dit son dernier mot

Défiée de toutes parts, la lingerie "made in France" entend riposter à la concurrence asiatique et aux grosses machines comme la firme américaine Victoria's Secret, en misant sur son savoir-faire centenaire.

Ça s'est passé un 28 janvier 1844 - Les premiers engagés chinois arrivent à La Réunion

C'est depuis Singapour, à bord du bateau "l'Auguste et Marie" que débarquent les premiers engagés chinois à La Réunion, originaire de la Malaisie, le 28 janvier 1844, nous apprend le site mi-aim-a-ou.com.

Météo: Enfin, de la pluie !

La pluie pourrait bel et bien s'inviter durablement, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 28 janvier 2017. Même si le soleil accompagne les premières lueurs du jours, les nuages s'installent vite sur une large partie du territoire, même sur le littoral.