Le casque devient obligatoire à vélo, pour les enfants de moins de 12 ans, à partir du 22 mars 2017, qu'ils soient conducteurs ou passagers. Une mesure destinée à limiter les blessures graves à la tête et au visage.

"Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes de sécurité. Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus graves que chez les adultes ou les adolescents", rappelle la préfecture.

Selon le ministère de l'intérieur, le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. Une étude récente confirme et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque diminue drastiquement le risque de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête casquée.

26 enfants tués dans des accidents de vélo au cours des cinq dernières années

Pour justifier la mesure, le ministère rappelle que l’accidentalité routière des cyclistes âgés de moins de 12 ans concerne 181 enfants en 2015 parmi lesquels 1 enfant a été tué et 170 enfants ont été blessés, dont 71 blessés hospitalisés. Sur une période de 5 ans (2011-2015), 1 178 enfants de moins de 12 ans ont été impliqués dans un accident de vélo, parmi lesquels 26 enfants ont été tués, 442 enfants ont été blessés hospitalisés, 665 enfants blessés légers et seulement 45 enfants ont été indemnes. 91 % de ces accidents (et 85 % des décès) se sont produits en agglomération.

Le port du casque est obligatoire pour tous en Finlande et onze pays membres ont rendu le port du casque à vélo obligatoire pour les enfants, jusqu’à 10 ans à Malte, jusqu’à 12 ans en Autriche, Lettonie, jusqu'à 15 ans en Slovaquie, Slovénie, Suède, jusqu'à 16 ans en Espagne, Croatie, Estonie et jusqu'à 18 ans en République tchèque et en Lituanie.

Avec l'entrée en vigueur du décret le 22 mars 2017, en cas de manquement, la responsabilité de l’adulte est engagée : il risque une amende de 90 €.

