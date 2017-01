Ce samedi 28 janvier 2017, les Réunionnais d'origine chinoise se retrouvaient dans les trois temples de la rue Sainte-Anne, pour célébrer le début de la nouvelle année, placée sous le signe du coq de feu. En plus des familles venues accomplir les rituels du nouvel an au temple et admirer les traditionnelles danses des lions et du dragon, plusieurs personnalités politiques avaient fait le déplacement, dont le président de Région Didier Robert et la ministre de l'outre-mer Ericka Bareigts. Un casse-tête chinois pour les organisateurs, qui ont eu à gérer les demandes de l'entourage de Didier Robert, qui ne souhaitait pas croiser la ministre. Peine perdue: ils ont même fini par poser ensemble pour la photo officielle. Sourires crispés en prime.

Ce matin, il n'y avait que l'odeur et la fumée de l'encens qui ont alourdit l'atmosphère. L'espace d'une heure, les organisateurs des festivités du nouvel an chinois, rue Sainte-Anne, ont eu quelques sueurs froides. Aucun protocole n'était mis en place, puisque la visite d'Ericka Bareigts devait se dérouler dans un cadre privé. La presse n'avait d'ailleurs pas reçu d'invitation à rencontrer la ministre. "Je suis venue souhaiter une bonne année et célébrer la Réunion multiculturelle", disait en bref, la ministre. Pendant ce temps, dans le temple Chane, Didier Robert avait lui aussi fait le déplacement, accompagné de son équipe, pour une visite plus "officielle", puisque, cette fois, un programme avait été adressé aux médias.

Des organisateurs dans l'embarras

"Il ne veut pas la croiser, mais qu'est-ce que je peux y faire moi, c'est eux qui ont voulu venir", soufflait un des organisateurs, la mine tracassée, à l'abri des regards. Finalement, aucune des stratégies mises en place pour que les deux élus ne se croisent pas n'ont eu de succès. "On a essayé de faire attendre la ministre dans l'un des temples, parce que le président ne souhaitait pas la saluer. Elle a accepté, puis, quand l'équipe de Didier Robert a changé de lieu, Ericka Bareigts a pu rejoindre le temple Chane. Mais, ça a un peu cafouillé et Didier Robert a du revenir pour prendre une photo", résume-t-il.

Après l'avoir chargée lors de l'examen de la loi sur l'égalité réelle au Sénat, Didier Robert a donc du serrer la main d'Ericka Bareigts, et poser avec elle, aux côtés des membres de la communauté chinoise, pour la photo officielle.

Contacté, l'entourage de la ministre a déclaré vouloir "rester dans l'esprit d'unité et de fraternité qui était celui de la cérémonie du jour" et ne pas vouloir "commenter ce qui s'est passé". La même source dit "déplorer" que cet incident "ait placé les organisteurs dans l'embarras".

Une fois l'incident passé, les festivités se sont poursuivies, puisque toute la journée, les lions continuent à danser dans les rues de Saint-Denis, pour accueillir comme il se doit cette année qui débute.

