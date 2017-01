Les Réunionnais d'origine chinoise fêtent le nouvel an ce samedi 28 janvier 2017, avec des festivités prévues aux quatre coins de l'île. Une nouvelle année placée sous le signe du Coq de Feu. Imaz Press Réunion présente tous ses voeux de bonheur et de réussite à la communauté chinoise.

Le Nouvel An chinois, aussi appelé le Festival du printemps, est la célébration la plus importante des fêtes traditionnelles chinoises. Il tombe toujours entre le 21 janvier et le 20 février, et correspond à la première nouvelle lune de l’année, soit le début du nouveau calendrier lunaire chinois.

L'année du coq de feu

Cette année, c'est le 28 janvier que démarre l'année du coq de feu, animal réputé travailleur, loyal, débrouillard mais aussi fêtard, dépensier et vaniteux. Si chacune des années est placée sous la protection d'un animal, auquel est associé l'un des cinq éléments (métal, feu, terre, bois et eau), c'est parce que, selon une légende, seuls douze animaux (singe, coq, cochon, rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval et chèvre) auraient répondu présent à l’invitation du roi des dieux, l’Empereur de Jade, pour le Nouvel An. En guise de remerciement, il leur aurait offert à chacun une année.

Célébrations dès aujourd'hui à Saint-Denis

Chaque année, les Réunionnais perpétuent les traditions héritées de leurs ancêtres chinois: le fameux repas de réveillon où l'on mange 9 plats, un chiffre porte-bonheur, grand nettoyage à la maison, distribution d'étrennes dans des enveloppes rouges, danse du dragon et des lions, pétard et feux d'artifices, etc. La fête des lanternes clôture les festivités du Nouvel an.

Ce samedi 28 janvier, les plus matinaux pourront se rendre au temple Chane, à Saint-Denis, pour les cérémonies traditionnelles. Une danse des lions est prévue à 6h30.

Début des festivités le week-end prochain à Saint-Paul

Cette année, les célébrations du Nouvel An chinois sont programmées pour le vendredi 3 et le samedi 4 février 2017. À cette occasion, trois principaux lieux de festivités seront mis à l’honneur. Deux expositions se tiendront à la Maison Serveaux dès le samedi 28 janvier.

" Com un roc " retrace l’histoire de l’arrivée des Chinois à l’île de La Réunion. Le but est de comprendre comment les COM (Chinois d’Outre-Mer) sont devenus des ROC (Réunionnais d’origine chinoise).

" Boutique chinoise" est l’occasion de redécouvrir les produits et les objets anciens vendus dans les boutiques chinoises traditionnelles.

La médiathèque Leconte De Lisle accueillera le 3 février une démonstration des Arts Folkloriques traditionnels chinois. Des classes d’écoliers pourront profiter de ces activités. Au programme, la confection de chaussons de Tigre menée par M. Yu Xiugin, originaire de Jiangsu et fondateur de la marque " Tiger Show ". Dans la culture chinoise, la fabrication de ces pantoufles pour enfants symbolise la volonté des parents de voir leurs petits grandir avec la force d’un tigre.

La création de lanternes Huandeng, autrement appelées lanternes colorées sera également de mise, guidée par Mme Xu Xiujian, héritière de l’art de l’ère Qinhuan. Traditionnellement, ces décorations permettent d’honorer les dieux, mais elles servent aussi aujourd’hui à divertir la foule notamment pendant les fêtes.

Les intervenants en Arts Folkloriques seront en outre présents pour partager leur savoir-faire au grand public le 4 février à la maison Gran Kour de 15h30 à 18h30.

La Maison Gran Kour, ex-école Franco-Chinoise, offrira également un village chinois tout au long des deux journées. À partir de 19h ce sera au tour des spectacles de faire leur entrée.

Le vendredi 3, la troupe de l’Amicale Réunionnaise Origine Chinoise et les Huang Shan, tout deux présents sur l’île, présenteront leurs danses. Le Dojo Chane Liat fera une démonstration d’arts martiaux.

Le lendemain au soir, des artistes chinois avec notamment la troupe de Jiantsu feront le show. Le centre-ville accueillera la traditionnelle danse du Lion Qi Lin le 4 février. Le défilé partira à 13h30 de la librairie Eugène Dayot jusqu’à la mairie de Saint-Paul, en passant par la rue Marius et Ary Leblond.

