Les Réunionnais d'origine chinoise fêtent le nouvel an ce samedi 28 janvier 2017, avec des festivités prévues aux quatre coins de l'île. Ce matin, ils étaient nombreux à se retrouver aux trois temples de la rue Sainte-Anne à Saint-Denis, pour brûler de l'encens en hommage aux ancêtres et profiter du spectacle offerts par les lions et les dragons. L'occasion pour les anciens de transmettre ces rites et coutumes traditionnels aux plus jeunes.

Les Réunionnais d'origine chinoise fêtent le nouvel an ce samedi 28 janvier 2017, avec des festivités prévues aux quatre coins de l'île. Ce matin, ils étaient nombreux à se retrouver aux trois temples de la rue Sainte-Anne à Saint-Denis, pour brûler de l'encens en hommage aux ancêtres et profiter du spectacle offerts par les lions et les dragons. L'occasion pour les anciens de transmettre ces rites et coutumes traditionnels aux plus jeunes.

Les percussions chinoises et les pétards ont retenti ce matin, dans les rues de Saint-Denis. Après avoir béni les trois temples de la rue à tour de rôle ce samedi matin, les deux associations réunionnaises, Pingsheng et Qi-Lin se déplaceront dans l'île au cours des trois prochaines semaines, avec lions et dragons. Un spectacle haut en couleurs.

Bonne année du coq de feu ! Nouvel an chinois dans les trois temples de la rue Sainte-Anne à Saint-Denis #LaReunion #team974 #cny #cny2017 pic.twitter.com/xFM5ppnKjm — Carole Hoareau (@CaroleHoareau) January 28, 2017

Les deux danses sont très physiques, et sont réalisées par des danseurs de tous les âges. Enfants et adultes, filles et garçons agitent têtes de lions ou de dragons, au rythme des percussions. "Ces danses véhiculent des valeurs très fédératrices, comme l'énergie et la puissance", explique Didier Ah Waye, président de l'association Pingsheng, dont la soixantaine d'adhérents va parcourir 250 commerces sur toute l'île, en ce début d'année.

Damien fait partie de l'association Qi-Lin, l'une des deux écoles réunionnaises de danse qui se produisent régulièrement dans l'île, au nouvel an mais aussi pour les mariages. Ces danses très codifiées, censées porter chance, les membres de l'association, les répètent chaque semaine. Un exercice physique qui ne peut pas être dissocié de l'aspect cultuel, selon le danseur.

Le spectacle, pour éviter que les traditions se perdent

Pour Roland Chane-Kon, président du temple Chane, ces danses sont aussi importantes pour que les jeunes continuent à perpétuer les traditions, sans cesse menacées de disparition. "Les nouvelles générations ce qui les intéresse, ce sont les lions, mais la fréquentation des temples diminue. Du coup, c'est vrai que ce genre d'événements sont importants pour rassembler la communauté. Les lions et les dragons sont la pour accueillir à la nouvelle année. Hier soir nous avons remercié l'année du singe, et ce matin on accueille l'année du coq, explique le président. Dans les années soixante, on célébrait les deux événements en même temps, à 23 heures, c'est ce qu'on appelle l'heure du roi. Maintenant, on le fait le matin, pour que fédérer davantage de monde".

Alors, à quoi s'attendre pour cette année du coq de feu ? Si l'on veut suivre les conseils des astrologues, auxquels Roland Chane-Kon avoue ne pas forcément se fier, il faudra être prudent cette année

ch/www.ipreunion.com