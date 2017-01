Ce samedi 28 janvier 2017, aux alentours de 10h30 heures, les maitres nageurs sauveteurs ont fait évacuer la plage de l'Ermitage. D'après les premières informations, provenant d'auditeurs de Freedom et d'internautres, deux requins auraient été observés dans la Passe. Le drapeau rouge a été hissé. (photo d'illustration)

L'information a été confirmée par la municipalité. "Ce matin, la Vigie renforcée (VRF) a pu observer quelques juvéniles, ce qui a conduit à hisser le drapeau rouge, aux alentours de 10h30, et ce pour la totalité de la journée, a minima. Demain, un survol du site par un drône est d'ores et déjà prévu, et à partir de là, des mesures seront prises", expliquait la Ville de Saint-Paul, qui communiquera sur l'évolution de la situation.

Comme le montre cette vidéo postée sur la page Facebook Médias Requins, les baigneurs vont donc devoir rester sur le sable, ce samedi

