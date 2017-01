A la veille du second tour de la primaire de la gauche, Jean Alain Cadet, Conseiller régional, affiche son soutien pour Benoît Hamon, dans un communiqué que nous publions en intégralité. (photo d'illustration)

J’avais mis des doutes sur les primaires et après les primaires de la gauche et des écologistes de dimanche dernier, je reconnais que la surprise Hamon me redonne espoir dans la gauche.

C’est bien le projet de Benoît Hamon qui a été plébiscité par les électeurs et non sa personne, et cela est une bonne nouvelle pour la politique. Ses propositions vont dans le sens d’une mutation de la société, car le monde a changé et sans une refonte des règles de vie, la France comme beaucoup d’autres pays risquent de virer vers le populisme, le repli sur soi et au final vers un monde plus dangereux.

Benoît Hamon propose une vraie nouveauté dans son projet : la mise en œuvre d’un revenu universel. Ce projet est critiqué et le sera jusqu’à la dernière minute de la campagne des présidentielles si Benoit Hamonsort vainqueur dimanche. Le revenu universel sera une révolution comme a pu l’être la mise en place de la sécurité sociale. En 2017, que l’on soit riche ou pauvre si on est malade ou si on va à l’hôpital la sécurité sociale prend en charge nos frais médicaux sans distinction de patrimoine ou de richesse. Le revenu universel prendra cette voie et dans 30 ans personne ne le contestera.

Beaucoup critiquent ce projet et principalement parce que cela coûtera 300 milliards d’€ par an, mais également parce que la crainte est qu’une partie des personnes qui va toucher le revenu universel ne feront plus rien et vivront de l’assistanat.

Que disent les détracteurs vis-à-vis des étudiants pauvres qui peinent à suivre leurs études parce qu’ils n’ont pas de moyens de subsistance ? Que disent les détracteurs vis-à-vis de nos ainés qui se retrouvent avec une retraite de misère en n’ayant parfois plus rien à manger à la fin du mois ? Que disent les détracteurs vis-à-vis des agriculteurs ou des artisans qui malgré leur labeur quotidien ont un maigre salaire à la fin du mois quand ce n’est pas zéro salaire. Avec le revenu universel, toutes ces catégories de personnes pourront retrouver une dignité. Le revenu universel permettra aux chômeurs de pouvoir se déplacer pour rechercher activement un emploi, car la majorité d’entre eux aspire à retrouver un emploi.

Benoît Hamon l’a expliqué, le financement se fera par une imposition des machines et des robots qui remplacent peu à peu l’humain. Il suffit déjà de vérifier déjà nos quotidiens (Des machines uniquement aux guichets des banques, bientôt des caisses autonomes dans les grandes surfaces, les voitures, les télés, l’électroménager sont tous fabriqués par des usines robotisées...). C’est le grand capital qui sera taxé à travers la robotisation et non une imposition des familles moyennes ou modestes.

Ce qui me séduit également dans le programme de Benoit Hamon résolument à gauche :

- Donner la priorité à l’écologie (Sortir du diesel et amener la France à 50 % d’énergie renouvelable en

2025, plan de rénovation thermique des bâtiments et des millions d’emplois à la clé, réduire le

nucléaire, aller vers l’agroécologie...).

- L’arrêt de projets pharaoniques inutiles tels que l’aéroport Notre Dame des Landes,

- Le 49.3 citoyen (450 000 citoyens auront le pouvoir de bloquer une loi ou la faire modifier)

- La suppression de la loi travail (loi passée en force et qui se résume à travailler plus pour gagner moins)

À l’instar de Patrick Lebreton, le député/Maire de Saint Joseph, qui n’en doutons pas, discute avec le staff de Hamon sur les problèmes de La Réunion, bien spécifique par rapport à la métropole, j’appelle les Réunionnais à voter en masse pour Benoît Hamon et pour la gauche socialiste et écologiste ce dimanche.

Jean Alain Cadet, Conseiller régional.