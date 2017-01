Une convention entre la CIREST et la commune de Saint-Benoît pour la co-gestion du site de Bassin bleu a été signée ce jeudi 26 janvier 2017. Le site fera peau neuve dès cette semaine, afin de répondre à la demande du public. Nettoyage, gestion des déchets, réparation du jeu d'eau ou encore règles de sécurité, l'adjoint au maire de Saint-Benoît, Dominique Atchicanon, fait le point au micro de RTL Réunion.

Dominique Atchicanon l'adjoint au maire de la commune de Saint-Benoît, en charge de l'hygiène, de la sécurité et la protection des personnes et des biens, fait le point sur les nouveautés et restrictions qui concerneront dans un futur proche le site du Bassin Bleu.



Ce dernier précise tout d'abord qu'un nettoyage journalier du site sera effectuée. Des employés supplémentaires ont été assignés au nettoyage le week-end, tandis que l'adjoint "devance la plus grande civilité aux usagers", notamment sur la gestion des déchets. De nouvelles poubelles ont été installés, le camping interdit et la police municipale mobilisée pour éviter toute incivilité.

Le jeu d'eau, présent sur le site et défectueux à cause de la saleté, sera réhabilité.

Dans le même temps, la circulation s'apprête à être réduite et placée en sens unique, sur le chemin du Bassin Bleu et sur la RN2, "pour une meilleure fluidité sur cette portion de route". A noter que les deux-roues sont interdits sur le site.



"La ville rappelle également à la population que des crues soudaines peuvent survenir dans le Bassin Bleu. Même quand il y a du soleil sur le littoral, il y a risque de crue au niveau du radier" souligne l'adjoint au maire. La baignade est autorisée mais non surveillée.

jm/www.ipreunion.com