Elle paraît appartenir à une autre époque, pourtant la lèpre n'a pas disparu. C'est pour le rappeler que la 64e journée mondiale contre la lèpre est organisée ce dimanche 29 janvier 2017. Cette maladie infectieuse chronique pouvant entraîner des lésions progressives et permanentes de la peau, des nerfs, des membres et des yeux, peut être traitée. Si à La Réunion, il n'y a eu qu'un cas autochtone l'an dernier, la situation est plus problématique à Mayotte, où une cinquantaine de nouveaux cas sont identifiés chaque année selon l'ARS OI.

En 2015, près de 212 000 nouveaux cas ont été notifiés. La région Océan Indien est particulièrement concernée par cette maladie, la lèpre étant notamment endémique à Madagascar et aux Comores.

Un cas autochtone à La Réunion en 2016

La survenue en 2016 d’un seul nouveau cas autochtone de lèpre montre que la circulation du bacille de Hansen est faible sur le territoire réunionnais, selon l'ARS. En 2016, le nombre de nouveaux cas par an était de 1,1 cas pour 106 habitants, soit une incidence largement en dessous du seuil fixé par l’OMS pour considérer la maladie comme endémique (>1/10 000)

51 cas en 2016 à Mayotte

A Mayotte, le profil épidémiologique est différent, avec 51 nouveaux cas notifiés en 2016, contre 56 en 2015, du fait de l’endémicité de cette maladie dans les pays situés autour du canal du Mozambique. "Cependant, il est important de rappeler que Mayotte bénéficie d’un dispositif exceptionnel de surveillance et de prise en charge avec une consultation hebdomadaire dédiée au CHM avec un accès au traitement gratuit pour les patients", rappelle l'ARS.

La lèpre, c'est quoi ?

La lèpre est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie proche de celle responsable de la tuberculose, Mycobacterium leprae aussi appelé bacille de Hansen.

Comment se transmet la maladie ?

La maladie est peu contagieuse et ne peut se transmettre que lors de contacts très étroits rapprochés et prolongés avec une personne infectée non traitée. Cette transmission se fait essentiellement par les gouttelettes d’origine buccale ou nasale lors d éternuements et de la toux.

La bactérie se multiplie très lentement, ce qui explique que la durée d’incubation (c'est-à-dire le temps entre la contamination et les premiers symptômes) est le plus souvent longue. Après cette période d’incubation, la lèpre peut se manifester par des symptômes très variés.

Si elle n’est pas soignée, la lèpre est notamment responsable de lésions cutanées et d’une destruction des nerfs périphériques pouvant entraîner une perte de la sensibilité, des paralysies et/ou une cécité. Toute personne en contact même étroit ne réagit pas de la même façon, il existe donc une sensibilité propre à chacun à développer ou non la maladie. Il convient de consulter son médecin dès l’apparition de signes suspects.

Comment traiter la lèpre ?

Le traitement recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est une polychimiothérapie (PCT) : une association de plusieurs antibiotiques. Ce traitement est efficace et permet d’éviter la transmission à une autre personne (un patient traité n’est pas contagieux). L’éradication de la lèpre repose donc sur un dépistage et un traitement précoce de la maladie.

