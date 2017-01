- Ruez-vous sur les lentilles mais freinez sur le boucané

Ruez-vous sur les lentilles mais freinez sur le boucané

Les Français devraient manger plus de légumineuses et de céréales complètes, et réduire drastiquement leur consommation de charcuteries et de boissons sucrées, a préconisé une récente étude de l'Anses, de nouveaux conseils qui s'ajouteront au classique "cinq fruits et légumes par jour". Concrètement, pour le créole, ça veut dire plus de zambrocal, et moins de rougail saucisses et de soda.

Deuxième tour de la primaire: la gauche connaîtra son candidat ce soir

Les deux finalistes de la primaire élargie du PS, le désormais favori Benoît Hamon et son challenger Manuel Valls, attendent le verdict des urnes, ce dimanche, en espérant une participation plus forte qu'au premier tour. A La Réunion, seules 12 000 personnes s'étaient mobilisées au premier tour, choisissant en majorité Arnaud Montebourg.

La Silicon Valley de l'Inde face au casse-tête des poubelles

Parfois, une odeur infâme réveille Kamesh Rastogi en pleine nuit. Ce cadre supérieur d'une compagnie informatique à Bangalore, pôle des hautes technologies de l'Inde, vit près d'une usine de traitement de déchets, dans une région en plein boom où les poubelles sont devenues un casse-tête ingérable.

VIDEO - Ca s'est passé un 29 janvier : 1962: Yves Saint-Laurent présente sa première collection à Paris

Le couturier, décédé en 2008, a marqué l'histoire de la mode, a popularisé des pièces devenues intemporelles, dont le fameux tailleur-pantalon.

Toujours peu ou pas de pluie à l'horizon

Les bulletins de Météo France se suivent et se ressemblent: du beau temps et de rares pluies sont attendues ce dimanche 29 janvier 2017. De quoi plaire aux vacanciers, qui profitent de leur dernier jour de repos avant la rentrée, lundi. Au pire, ils auront quelques nuages, dans l'après-midi. Voici l'intégralité du bulletin de Météo France.