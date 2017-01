Un appel à témoins a été lancé suite à la la disparition inquiétante de Rikesh Maillot, 24 ans, qui n'a plus donné de nouvelles depuis le mardi 24 janvier 2017. Nous le diffusons en intégralité

Le 24 janvier 2017 dans la soirée, M. Maillot, souffrant de maux de tête importants, se rendait au service des Urgences du CHU de Bellepierre à St Denis en compagnie de son amie.A l'issue de la consultation, visiblement inquiet quant à son état de santé, il prenait congé de sa compagne et quittait l'hôpital. Depuis M. Maillot n'a plus donné signe de vie à sa famille et à ses proches. Au moment de sa disparition, il n'avait ni moyen de paiement ni téléphone portable en sa possession.

Personne de corpulence mince, typée malbar, yeux noirs, cheveux lissés courts de couleur noire coiffés en brosse, âge apparent 24 ans. Il était vêtu d'une chemise à manches courtes à carreaux bleus et gris, d'un pantalon de jean slim de couleur grise et de savates de couleur noire.

En cas de découverte aviser les services d'enquêtes du Commissariat de Malartic au numéros suivants : 02 62 90 75 11, 02 62 90 74 74, 02 62 90 74 18, 02 62 90 74 94