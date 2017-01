Le couturier, décédé en 2008, a marqué l'histoire de la mode, a popularisé des pièces devenues intemporelles, dont le fameux tailleur-pantalon.

Né à Oran, en Algérie en 1936, Yves Saint Laurent débarque à Paris pour faire des études de mode et débute sa carrière aux côtés de Christian Dior, qui l’embauche dans sa maison de couture comme assistant.

Au décès de ce dernier, Saint Laurent devient le directeur artistique de la maison Dior, qu'il quitte en 1960 pour fonder, avec Pierre Bergé, la maison YSL.

La première collection est présentée le 29 janvier 1962 et remporte un franc succès. Il imposera son style, qui façonnera celui de la femme "moderne" avec des pièces devenues intemporelles : le caban et le trench-coat dès 1962, le smoking en 1966, la saharienne et le tailleur-pantalon en 1967. Yves Saint-Laurent est décédé en 2008, à l'âge de 72 ans.

