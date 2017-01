Au cours du WE écoulé, 13 motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené 19 opérations de contrôles routiers ciblés sur l'alcoolémie, les vitesses excessives et les fautes de conduite génératrices d'accident. Nous publions le communiqué de la gendarmerie en intégralité.

Le bilan recense 203 infractions :

- 19 alcoolémies dont 10 délictuelles qui ont provoqué la rétention de 9 permis de conduire ;

- 1 défaut d'assurance ;

- 151 excès de vitesses;

- 9 usages de téléphone en conduisant;

- 5 infractions génératrices d'accidents graves (franchissements de ligne continue, non respect du stop, franchissement feu rouge fixe, etc...)

- 5 non-port de la ceinture conducteur et 1 enfant sans dispositif de retenue adapté;

- 4 non-port de casque.

- 8 autres infractions

Les gendarmes des unités territoriales qui sont intervenus sur une dizaine d'accident matériels au cours des deux dernières nuits, ont aussi constaté des alcoolémies positives pour la moitié de ces faits. 2 autres conducteurs impliqués qui ont pris la fuite avant l'arrivée sur les lieux des gendarmes sont en cours d'identification.

Par chance, ces comportements dangereux n'ont pas provoqué de dommages corporels et le week-end témoigne jusqu'à ce soir d'un bilan d'accidentalité plutôt clément.

Ces résultats encourageants sont cependant très fragiles; aussi la mobilisation de toutes nos unités et de l'ensemble de nos moyens demeure d'actualité.