Ça y est ! Après plus d'un mois de tergiversations et négociations, le transfert de Dimitri Payet à l'OM est acté. Selon le journal L'Équipe, le club a déboursé près de 30 millions d'euros pour que West Ham accepte le départ du milieu offensif. C'est donc la fin d'un mercato aux allures de feuilleton, entre bras de fer avec son entraîneur et mécontentement des supporters londoniens.

Le Réunionnais se trouve déjà en France métropolitaine. Il devrait s'engager ce dimanche après-midi, indique L'Équipe. Un come-back pour Dimitri Payet, qui avait quitté l'OM un an et demi plus tôt pour l'Angleterre.

Cet engagement définitif met un terme au feuilleton d'un mercato houleux. Le club londonien avait annoncé la couleur dès le début, refusant de brader son joueur et mettant la barre à 35 millions d'euros. Le montant a visiblement été revu à la baisse : la dernière offre de l'équipe marseillaise s'élevait à 30 millions d'euros.

Après un passage à la visite médicale, l'international français devrait ensuite signer son contrat.