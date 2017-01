- Hand - Et un et deux et trois et quatre et cinq et six fois champions du monde

Hand - Et un et deux et trois et quatre et cinq et six fois champions du monde

La France est devenue championne du monde pour la sixième fois de son histoire, grâce à sa victoire contre la Norvège 33 à 26 (mi-temps: 18-17) en finale du Mondial-2017 messieurs de handball, dimanche à Paris-Bercy.

Benoît Hamon sera le candidat du PS à la présidentielle

Benoît Hamon s'est imposé comme candidat socialiste à la présidentielle dimanche grâce à une très large victoire sur Manuel Valls au second tour de la primaire élargie du PS, se fixant désormais pour tâche de "rassembler" les socialistes et la gauche. À La Réunion également Benoît Hamon a terminé loin devant

Les vacances sont finies !

Ce lundi 30 janvier 2017, ce sont quelque 220 589 élèves, de la maternelle au lycée, qui retrouvent le chemin de l'école. À l'occasion de la reprise des cours après la période de l'été austral, le recteur Vélayoudom Marimoutou se rend ce lundi 30 janvier 2017 à l'école maternelle Les Cytises et au collège Hippolyte Foucque à Sainte-Suzanne, à la rencontre des élèves, des parents et de l'équipe éducative. Une visite qui sera l'occasion de présenter les dossiers qui seront à l'ordre du jour en 2017.

La cour de récré, un tourbillon avec l'imagination au pouvoir

La cour de récré? Une "terra incognita" pour beaucoup de parents. "Un miracle permanent", selon un instituteur. "Un lieu de transmission de la culture enfantine" pour une anthropologue. Et pour les enfants? "Et bien... on joue!"

VIDEO - Ça s'est passé un 30 janvier, 1948 : le mahatma Gandhi est assassiné à New Delhi par un extrêmiste hindou

Le 30 janvier 1948, Mohandas Karamchand Gandhi, dit le Mahatma Gandhi, est assassiné par l'extrémiste hindou Nathuram Godse, lors d'une prière publique, à New Dehli.

Météo: Un ciel variable pour ce lundi de rentrée

Ce lundi 30 janvier 2017, synonyme de rentrée pour de nombreux Réunionnais, pourrait être plus humide que les jours précédents, selon les prévisions de Météo France.