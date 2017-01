Gérard et Marie Raymonde Albac ont célébré leurs noces d'or en présence de leurs enfants, et de Monsieur le Maire Jean-Paul Virapoullé. Un moment de joie et de fierté pour toute la famille.

28 Janvier 1967, les époux Albac se souviennent comme si c’était hier du jour où ils se sont dits "oui" pour la vie. Gérard a exercé la profession de grutier au sein d’une entreprise. Tandis que Marie-Claude a travaillé dans les champs de cannes mais puis comme employée communale à l'école Docteur Martin de Saint-André "Quand nous nous sommes mariés nous avions respectivement 31 et 32 ans raconte Marie Raymonde, nous nous sommes rencontrés sur la route vers le Chemin du Centre j’allais à la messe ce jour-là c'était une belle époque" raconte-elle avec nostalgie.

Ils ont eu le bonheur d’avoir 6 beaux enfants (4 garçons et 2 filles) qui leur ont offert à leur tour 5 petits-enfants dont ils sont très fiers. Monsieur le Maire les a félicité "pour leur courage, le respect et l’amour qu’ils se portent l’un envers l’autre". C’est chez l’une de leurs filles, Roxane CRINDU que les époux ont décidé de célébrer ce moment important dans leur vie de couple en compagnie de toute la famille ce samedi 28 janvier 2017.