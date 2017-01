Le très haut niveau est parfois cruel. Longtemps brillant sur les pelouses bordelaises, le latéral gauche réunionnais l'a appris à ses dépens en tentant de s'exporter à l'étranger. Après l'échec du Dynamo Kiev où il ne sera resté que six mois, celui qui était revenu un temps à Saint-Etienne avant de signer chez Séville n'est pas dans les plans de Sampaoli, l'entraîneur emblématique du club andalou. Alors qu'il reste quelques jours avant la fin du mercato, Trémoulinas trouvera-t-il une porte de sortie ?

Le joueur réunionnais n'est définitivement pas dans les petits papiers de Sampaoli, l'exigeant coach du FC Séville. Au coude à coude avec Barcelone et le Real en Liga, le club andalou, également qualifié en Ligue des Champions, fait pourtant la part belle aux Français. Rami, Nasri, N'Zonzi et Ben Yedder sont tous titulaires au sein de l'une des formations qui s'impose de plus en plus sur l'échiquier européen. Blessé en fin de saison dernière alors qu'il était toujours très performant sur son côté gauche, Benoît Trémoulinas avait non seulement manqué la finale de la Ligue Europa – remportée par Séville – mais surtout l'Euro 2016. Un traumatisme pour l'ancien bordelais. Seulement sur le retour, il a perdu sa place sur un côté gauche qui a vu éclore Escudero.

Laissé libre par un club sévillan qui s'est déjà positionné sur Vangioni pour doubler Escudero sur le côté gauche, Trémoulinas ne jouera plus sous le maillot du club espagnol. Heureusement, le joueur péi plaît toujours autant en France !

Bordeaux, Saint-Etienne et Marseille se seraient déjà renseignés sur le gaucher. En retournant en Gironde, ce dernier retrouverait un club qu'il connaît par coeur et avec lequel il a tout gagné sur le plan national. Un choix sécurisant, mais certainement pas aussi excitant que le projet lancé par l'Olympique de Marseille de McCourt. Avec l'ambition de retrouver les sommets dès l'an prochain, le club olympien aurait fait du Réunionnais une priorité. Une perspective de retour au plus haut niveau à court terme intéressante pour le joueur, déjà âgé de 31 ans.

Son profil de latéral offensif capable de se projeter et distiller des centres parfaits pourrait parfaitement convenir à Rudi Garcia. Surtout, l'actuelle faiblesse de la défense marseillaise lui garantit d'être titulaire après avoir retrouvé sa dimension physique. Il pourrait ainsi retrouver Dimitri Payet, qui a signé son contrat avec l'Olympique ce dimanche. Le projet stéphanois est lui plus conservateur. Difficile d'imaginer Trémoulinas retourner dans un club abonné aux places d'honneur. D'autant qu'il l'avait quitté seulement six mois après son arrivée en 2015 pour rejoindre Séville.

Il y a enfin la piste – très sérieuse – Benfica. Toujours à la recherche de joueurs de poche capables de créer des différences techniquement, le club lisboète, assuré de disputer la Ligue des Champions, pourrait être une belle option pour Trémoulinas. Rejoindre une formation française pourrait toutefois lui permettre de retrouver une certaine visibilité aux yeux de Didier Deschamps. Derrière Evra, toujours en poste, Kurzawa et Clichy ne sont pas vraiment installés.

Tout devrait se décanter dans les prochains jours, avant la fin du mercato hivernal ce mardi.

Massimiliano Riverso pour www.ipreunion.com