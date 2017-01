Ce lundi 30 janvier 2017, synonyme de rentrée pour de nombreux Réunionnais, pourrait être plus humide que les jours précédents, selon les prévisions de Météo France. Voici le bulletin de ce jour, en intégralité.

Peu de changement pour ce jour de rentrée. La matinée est plutôt belle dans l'ensemble malgré la présence de passages nuageux sur la façade nord du département. Sur le reste de l'île, les nuages présents sont de haute altitude donc beaucoup moins menaçants.

Au fil des heures, les nuages deviennent nombreux sur les pentes et hauteurs du département. Le ciel est gris et des averses de pluie se déclenchent avec une préférence pour les hauts du Port, de Saint-Gilles et de l'Etang-Salé. Localement et temporairement, ces averses se font plus soutenues.

Sur le littoral, le ciel est plus variable sauf sur la région des plages, où la couverture nuageuse a tendance à glisser vers la mer malgré un vent faible.

Les brises règnent sur l'île. Un petit vent de sud est présent sur les plages de l'ouest.

La mer est belle à peu agitée.