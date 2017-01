Le 31 janvier 2014, des manifestations et violences s'enchaînent depuis déjà quelques jours au Port et au Chaudron. Commerces fracturés et pillés, feux de poubelles et de branchages, véhicules incendiés... Deux personnes sont interpellées dans l'Ouest durant la nuit.

Des manifestations lycéennes s'étaient tenues la veille au Port. Plusieurs débordements ont été enregistrés. Dans la nuit, les manifestants incendient plusieurs véhicules et pillent des commerces.

Des barrages enflammés sont dressés au niveau du rond-point des danseuses et sur le Mail du Chaudron. Contre les galets, des jets de grenades lacrymogènes ont ponctué le mouvement à l'arrivée des forces de l'ordre.