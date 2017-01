Voici les titres développés ce lundi :



- Agression mortelle du couple Aho-Nienne : les accusés devant les assises

- Le micro-crédit, un tremplin vers l'emploi

- Ça s'est passé un 31 janvier - 2014 - Le Port et le Chaudron s'embrasent

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Encore un peu de pluie ce mardi

Les auteurs présumés risquent la perpétuité - Meurtre du couple Aho-Nienne : les accusés devant les assises

Du 31 janvier au 3 février 2017, les auteurs présumés de l'agression ayant entraîné la mort du couple Aho-Nienne à Grand Bois seront devant les assises. Cette affaire avait provoqué colère et indignation sur l'île : les victimes, gérants d'une station-service étaient âgés et appréciés dans le quartier. Ils ont été tués à coups de barre de fer. Quatre des protagonistes risquent la réclusion criminelle à perpétuité.

Un évènement sur le sujet se tient cette semaine à Saint-Pierre - Le micro-crédit, un tremplin vers l'emploi

De nombreux jeunes, seniors et autres personnes touchées par le chômage ou la précarité ont été accompagnées par l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie), qui organise de lundi à vendredi la 12e édition d'une semaine d'information, en France métropolitaine. À La Réunion, l'Afdie organise également un festival spécifique à Saint-Pierre.

Ça s'est passé un 31 janvier - 2014 - Le Port et le Chaudron s'embrasent

Le 31 janvier 2014, des manifestations et violences s'enchaînent depuis déjà quelques jours au Port et au Chaudron. Commerces fracturés et pillés, feux de poubelles et de branchages, véhicules incendiés... Deux personnes sont interpellées dans l'Ouest durant la nuit.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Encore un peu de pluie ce mardi

Ce mardi, la pluie sera de nouveau au rendez-vous si l'on en croît les prévisions de Météo France. La matinée est tout de même ensoleillée avant que les nuages ne s'imposent sur une large partie du département. Les températures iront de 17 à 31 degrés. Le vent reste faible. Ci-après le bulletin complet.

