Chaque année le RSMA-R (régiment du service militaire adapté de La Réunion) permet à des jeunes, diplômés ou non, de suivre des formations pour certaines qualifiantes et d'intégrer le marché du travail. Ainsi, en 2016, plus de 77% des jeunes sortis du RSMA-R ont trouvé un emploi ou suivi une poursuite de formation. Une réussite rendue possible grâce à l'étroite collaboration qui existe entre les entreprises réunionnaises et le " Régiment Péi ". Afin de poursuivre sa mission, le RSMA-R appelle les entreprises réunionnaises à le soutenir en lui reversant leur taxe d'apprentissage 2017. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué du RSMA-R

"RSMA-R et entreprises main dans la main pour l’avenir de la jeunesse réunionnaise

Avec une expérience de 51 ans à La Réunion, le RSMA-R, a pour mission majeure d’insérer les jeunes les plus éloignés de l’emploi. Le service militaire adapté s’adresse d’abord aux jeunes de 18 à 25 ans en échec scolaire ou en difficulté. En 2016, ils sont 1067 à avoir pu suivre l’une des 37 formations qui sont proposées au sein de 9 familles professionnelles.

" L’objectif est de former les jeunes à des métiers leur permettant d’être très vite opérationnels sur le marché du travail. Le RSMA-R ne forme pas pour former mais forme pour insérer " explique ainsi le Colonel Jean-Vincent Berte, commandant le régiment. Il ajoute que : " le RSMA-R propose des professions adaptées en permanence aux besoins du tissu économique réunionnais". En effet, une partie de la réussite du RSMA de La Réunion s’explique par la collaboration étroite avec les entreprises locales mais aussi avec les acteurs de la formation professionnelle.

Une pédagogie, des valeurs et … des résultats concrets

Le Régiment du Service Militaire Adapté forme des jeunes Réunionnais et Réunionnaises éloignés du marché de l’emploi selon les principes d’action suivants :

- Un cadre et une pédagogie militaire pour structurer l’individu,

- La globalité de la formation : prendre en compte les compétences globales nécessaires à une intégration durable dans le monde du travail (comportement, formation, lutte contre l’illettrisme, permis de conduire, secourisme au travail),

- L’employabilité : le développement des capacités d’intégration durable dans la vie active par des stages qualifiants et adaptés.

En 2017, le régiment prévoit de recruter 1078 jeunes Réunionnais et Réunionnaises.

Le RSMA de La Réunion, dépendant du Ministère des Outre-mer, est en partie financé par le fonds social européen mais aussi par la taxe d’apprentissage. En faisant bénéficier le RSMA-R de tout ou partie de leur taxe d’apprentissage, les entreprises contribuent directement à la réussite de la jeunesse réunionnaise en la formant, en la préparant au monde de l’entreprise et en lui donnant confiance en ses capacités."