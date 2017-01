Ce mardi, la pluie sera de nouveau au rendez-vous si l'on en croît les prévisions de Météo France. La matinée est tout de même ensoleillée avant que les nuages ne s'imposent sur une large partie du département. Les températures iront de 17 à 31 degrés. Le vent reste faible. Ci-après le bulletin complet.

Au lever du jour, le temps est agréable avec la présence d'un soleil généreux sur le département. Même si des nuages d'altitude traversent le ciel, l'impression de beau temps n'est pas altéré.

En cours de matinée, les nuages se développent à mi-pente le long des versants montagneux.

L'après midi, la couverture nuageuse est bien marquée dans l'intérieur. En effet, le ciel est gris et des averses se produisent par place. Du fait de la faiblesse du vent en altitude, aucune région n'est à l'abri. En effet, ces pluies vont toucher les hauteurs de l'Est, de l'Ouest et du Sud-Ouest ainsi que celles du Nord. Localement et temporairement, ces averses se font plus soutenues.

Sur le littoral, le ciel est plus variable avec des éclaircies plutôt majoritaires sur l'Est et le Sud Sauvage. On peut s'attendre à des averses sur les régions de Saint-Leu puis, en remontant au fil des heures, sur la région de Saint-Denis ainsi que sur la route en Corniche.

Les brises prédominent sur l'île. La mer est peu agitée. Arrivée d'une houle de Sud-Sud-Est qui va déferler le long des côtes Sud et Sud-Est. Les vagues atteignent 1 mètre 50 environ en hauteur moyenne en fin d'après midi.