Ericka Bareigts a regagné Paris ce mardi 31 janvier, après une visite qui a été marquée par une polémique. Ce samedi 28 janvier 2017, elle s'est retrouvée à fêter le Nouvel an chinois au même temple que Didier Robert. Accusée de faire campagne pour les législatives sur les deniers de la république, la ministre répond et en profite pour faire le point sur son mandat et son actualité politique.

Elle l'assure, cette visite privée, aux temples chinois de la rue Sainte-Anne, et plus globalement, les quelques jours qu'elle a passé à La Réunion avant de repartir ce mardi n'ont rien coûté au contribuable. "Lorsque je viens ici pour des raisons privées, je paye mon billet, ma famille me nourrit, je rentre chez moi, je dors chez moi, je mange en famille, c'est normal et c’est une question d’éthique", assure Ericka Bareigts. Seul dispositif qui la différencie d'un citoyen lambda, "j'ai un officier de sécurité, comme tout ministre de la république".

Cette polémique, sur une visite privée aux allures de campagne, qui émanait du camp de Didier Robert, arrive après que le sénateur et président de région a qualifié le projet de loi Egalité, défendu par la ministre devant le Sénat le 17 janvier dernier, de "loi fourre-tout, bricolée à la hâte".

Une attaque infondée, pour Ericka Bareigts, qui estime que "nous avons fait ce que jamais la droite n'avait fait jusqu'à présent. Ils n'ont pas tellement de leçon à nous donner en ce qui concerne notre démarche, nous l'avons traité dans un délai extrêmement court, et en co-construction." Et elle l'assure, cette loi qui peut paraître abstraite, va changer le quotidien des ultramarins en général, et des Réunionnais en particulier :

En effet, beaucoup doutent de l'efficacité et de la capacité d'action d'une ministre nommée en toute fin de mandat, dans un gouvernement particulièrement critiqué. Finalement, être ministre quelques mois avant l'élection présidentielle, est-ce bien utile ? "Finalement, je n'ai fait que ça, à la ville de Saint-Denis, à La Cinor, en tant que député, en tant que ministre, j'ai toujours eu des mandats courts et intenses", justifie Ericka Bareigts. Qu'elle mette sa casquette de ministre ou de député, Ericka Bareigts estime avoir eu le temps d'agir. "Je pense avoir contribué à changer la perception de la mobilité", jusque-là envisagée sous l'angle Bumidom, grâce à la nomination récente de plusieurs hauts fonctionnaires réunionnais, dont le recteur. Avant, "on disait aux Réunionnais, partez, mais surtout ne revenez pas", estime-t-elle.

Malgré tout, tout n'est pas rose au parti socialiste, convient Ericka Bareigts. "Le candidat qu'on aurait souhaité, François Hollande, ne se représente, mais je mets en parallèle aussi se qui se passe à droite. On se retrouve avec un candidat à la présidentielle qui est décrédibilisé. Ce n'est pas une bonne chose pour la France et pour la démocratie".

ch/www.ipreunion.com