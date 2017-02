Olivier Angelloz, 48 ans, vient de prendre les fonctions de Secrétaire général de la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics. Sa candidature au poste précédemment occupé par Nicolas Weinsberg intervient au terme d'un long processus de sélection effectué par un cabinet de recrutement externe, avant la validation d'un comité de sélection interne à la FRBTP, précise le syndicat dans un communiqué que nous publions en intégralité.

Ce Juriste de formation a la particularité d’avoir évolué tant dans la vie publique que dans le secteur privé et s’est également beaucoup investi dans la défense professionnelle.

Titulaire d’un DEA en droit public et d’un MBA international, obtenu l’an dernier à Maurice, Olivier Angelloz a exercé en 1998 les fonctions de responsable juridique d’une fédération nationale de commerçants puis, à partir de 2000, celle de directeur de l’administration et des affaires juridiques dans une commune de la région parisienne. En 2004, il arrive à La Réunion et devient successivement chargé d’opération, puis directeur de la société familiale de promotion immobilière Angelloz, implantée à La Réunion depuis 25 ans. En 2007, il fonde puis dirige le Tropic Appart’Hôtel à Saint-Gilles, aujourd’hui sur le point d’être vendu. Dans le même temps, il occupe les fonctions de vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers et il est conseiller prud’homal depuis 2010.

En collaboration avec Bernard Siriex, Président de la Fédération fraichement réélu, le nouveau Secrétaire général représentera avec engagement la FRBTP, tant auprès des adhérents que des partenaires socio-économiques et institutionnels.

Il sera chargé d’accompagner les entreprises dans leurs projets au profit du développement du territoire, lequel présente toujours un déficit en matière d’équipements par rapport à la métropole. Outre le soutien à la production de logements neufs (sociaux et privés), le Secrétaire général souhaite faire du développement durable une thématique majeure pour les entreprises du BTP. La réhabilitation, notamment la rénovation énergétique soutenue financièrement par les pouvoirs publics, représente un marché porteur en termes de chiffre d’affaires pour le secteur de l’habitat, dans une île où 90 % des 350 000 logements ne répondent pas suffisamment aux exigences environnementales définies par les Accords sur le climat signés à Paris.

Pour cette année charnière, aux enjeux politiques importants, la FRBTP - qui représente toutes les entreprises de la construction, quelle que soit leur taille, travaillera étroitement avec les organisations patronales locales dont elle est adhérente, la CPME et le MEDEF, ainsi qu’avec la FEDOM à Paris, pour atteindre un objectif : faire redémarrer l’activité du bâtiment à La Réunion – qui représente 16 000 emplois directs - de manière à relancer la dynamique économique et sociale du territoire. La FRBTP s’engage enfin à maintenir une discussion constante avec les organisations syndicales de la profession pour la garantie d’un dialogue social de qualité.

Photos Michel Pellaz