La matinée sera donc ensoleillée si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mercredi 1er février 2017. Quelques nuages descendent des montagnes pour couvrir les hauteurs de l'Ouest et s'accompagnent de quelques gouttes. Les températures restent très chaudes, grimpant jusqu'à 34 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

Au lever du jour, seule la façade Nord, peut encore voir passer quelques nuages mais ils se dissipent dès les premiers rayons du soleil.



Ainsi, c'est encore une belle matinée qui nous attend.



Les cumulus qui commencent à décorer les versants montagneux restent inoffensifs jusqu'à la mi-journée.



Les températures grimpent rapidement, pour légèrement dépasser les normales saisonnières : un peu plus de 30°C sur le littoral, jusqu'à 34°C sur les plages de l'Ouest et autour de 26°C dans les cirques.



L'après midi, l'ennuagement devient plus conséquent dans les hauts.



Des éclaircies résistent au coeur des cirques, tandis que des averses arrosent les Plaines, les hauts de Saint Joseph et ceux de l'Ouest.



Quant au littoral, le temps reste largement ensoleillé.



En matinée, les brises dominent. L'après midi, un petit vent de Nord-Est est sensible en Baie de La Possession et vers la Pointe de la Table.



La mer reste belle à peu agitée et une petite houle de Sud-Sud-Est déferle le long des côtes Sud et Sud-Est. Les vagues atteignent 1 mètre 50 environ en hauteur moyenne.