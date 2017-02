Les radios du groupe Cirano font leur rentrée et ont présenté leurs nouvelles grilles de programme à la presse ce jeudi 2 février 2017. Nouvelles voix, nouveautés musicales et émissions neuves rythmeront les temps d'antenne de NRJ Réunion, RTL Réunion et Rire et Chansons.

RTL Réunion : " on dépoussière la station"

La version locale de la première radio de France a voulu moderniser son antenne ou du moins, "la dépoussiérer" selon Thierry Auzoles, directeur des stations du groupe Cirano média. Les changement opérés, qui visent les quadras et quinquagénaires, touchent en premier lieu la programmation musicale, tablée aujourd'hui sur les années 80.

La priorité sera donnée à l'information, puisque la matinale d'Yves Calvi, sera en direct continu sur RTL Réunion à partir de 10h00 (7h00 en métropole). Stéphane Bern fait également son apparition, tandis que l'émission de Julien Courbet disparaît, faute d'efficacité pour les auditeurs réunionnais. "L'Heure du Crime" et le "Zafair" voient leur programmation inchangée.

Quant à l'émission "On Refait La Réunion", "le duo Rabou-Bassin" est retiré. nous nous sommes rendus compte que la parole n'était pas assez laissée aux auditeurs", précise Thierry Auzoles.

#RTLReunion fait sa rentrée ! Il va y avoir de la nouveauté sur l'antenne pic.twitter.com/RdvGvv4oB7 — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 2 février 2017

Côté rédaction font leur rentrée de jeunes voix issues du Studio école de l'océan Indien, qui prennent en main la matinale locale et les différentes éditions de journaux. Un ton particulier sera donné au direct, pouvant intervenir à tout moment de la journée, en fonction de l'actualité locale, exercice auquel prennent également part les journalistes de Imaz Press Réunion.

NRJ Réunion : des réseaux sociaux aux web radios

Du côté de la "première radio de l'océan Indien", forte de ses 116 000 auditeurs en 2016 (+19 000 en un an), la programmation des "hits" ne change pas mais se déporte sur le net et les réseaux sociaux. Dans un futur proche, 40 nouvelles web radios NRJ vont faire leur apparition et seront disponibles sur mobile. "La consommation des médias change, nous avons voulu nous adapter" explique Léa Berthault, directrice de l'antenne NRJ. Des comptes Snapchat et Instagram, en plus du compte Facebook comptant plus de 300 000 fans ont été créés, pour faire durer la proximité avec les auditeurs.

#NRJReunion prévoit également de nombreuses surprises pour cette nouvelle année... pic.twitter.com/MmhUc5n49S — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 2 février 2017

NRJ sera bientôt présente à l'île Maurice, en plus de son ancrage à Mayotte.

Rire et Chansons : elle reste "la radio officielle du rire"

L'antenne de Rire et Chansons se porte elle aussi plutôt bien. La radio gagne 10 000 auditeurs de plus en 2016 et table sur les humoristes locaux pour cette nouvelle année.

De nouveaux artistes de la scène réunionnaise pourraient faire leur apparition, mais "c'est compliqué de sortir des sketchs localement. Si on veut des sketchs de qualité, en dehors des "élites" - Thierry Jardinot, Marie-Alice Sinaman etc. - il faut que nous allions les chercher nous-même. C'est prévu pour la fin d'année ou le début d'année prochaine" note Stéphane Grazzietti, dit Phano, responsable de la radio et animateur de la matinale.

Les canulars téléphoniques, les grands noms locaux et nationaux de l'humour ainsi que la programmation musicale demeurent, car "les auditeurs viennent sur Rire pour se marrer et écouter de la bonne musique" termine Phano. Une formule "qui ne va pas trop changer".

jm/www.ipreunion.com