Des opérations "de visite et saisie inopinées" ont eu lieu ce jeudi 2 février 2017 dans des entreprises des secteurs de l'approvisionnement et de la distribution de produits de grande consommation. L'information est confirmée par la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence

Les opérations ont eu lieu "après après autorisation d'un juge des libertés et de la détention", indique l'Autorité de la concurrence. Ces visites et ces saisies ont été effectuées "auprès d'entreprises suspectées d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs de l'approvisionnement et de la distribution de produits de grande consommation" souligne la même source.

"A ce stade, ces interventions ne préjugent bien évidemment pas de la culpabilité des entreprises concernées par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d'établir" précise l'Autorité de la concurrence. Elle se refuse à donner des renseignements sur l'identité des entreprises visées ainsi qu'à tout autre commentaire. S'il "n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête ou clôt l'affaire au bénéfice des entreprises visitées (...) le public (sera informé) par un communiqué de presse" termine l'Autorité de la concurrence.

