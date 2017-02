A l'occasion de la journée franco-allemande, les étudiants de l'Université de La Réunion proposent une manifestation ouverte au public ce jeudi 2 février 2017. Au programme, à partir de 10h00 sur le campus du Moufia à Saint-Denis, stands d'informations sur l'Allemagne, activités ludiques et dégustations de spécialités germaniques. Ci-après, le communiqué de l'Université de La Réunion

A l'occasion de la journée franco-allemande, les étudiants de l'Université de La Réunion proposent une manifestation ouverte au public ce jeudi 2 février 2017. Au programme, à partir de 10h00 sur le campus du Moufia à Saint-Denis, stands d'informations sur l'Allemagne, activités ludiques et dégustations de spécialités germaniques. Ci-après, le communiqué de l'Université de La Réunion

"Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellèrent l’amitié franco-allemande en signant le Traité de l’Elysée. La naissance de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a suivi cet événement historique. Afin de célébrer l’amitié, le lien qui unit ces deux pays, l’OFAJ soutient pendant le mois de janvier 2017 130 initiatives permettant de découvrir la langue et la culture du pays voisin : excursions, expositions photos, projets multimédia ou concerts, abordant le thème des migrants et des réfugiés, des élections, de l’Europe, de la COP22 et l’environnement, des initiatives à mettre en place pour dépasser les clichés" écrit en préambule l'Université de La Réunion. Cette dernière célèbre aussi la journée franco-allemande localement :

"Le département d'Allemand propose, en collaboration avec l'OFAJ (l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) et la Direction des Relations Internationales, de partir à la découverte de l’Allemagne, ce jeudi 2 février, de 10h00 à 16h00 sur le Campus du Moufia" précise le communiqué de la fac.

"Cette rencontre a pour but de présenter différentes facettes de l'Allemagne et de faire découvrir ce pays, qui se trouve à presque 10.000 km d’ici, aux enfants comme aux étudiants ainsi qu’aux adultes, et de promouvoir la mobilité dans les pays germanophones. Il y aura des stands, menés par des étudiants en fac d'Allemand et des étudiants germanophones Erasmus, devant les différentes facultés du campus." Les étudiants proposeront, à côté des informations transmises par des affiches créées eux-mêmes et des images, aussi des activités ludiques. Des spécialités allemandes faites maison seront également en dégustation.

Pour les secrétaires généraux de l’OFAJ, Béatrice Angrand et Markus Ingenlath", le foisonnement d’idées et l’enthousiasme suscités par cesjournées franco-allemandes nous montrent à quel point les Français et les Allemands ont su se rapprocher. L’amitié franco-allemande ne dépend plus seulement de la volonté politique ou de la conjoncture économique ; elle fait partie du quotidien de beaucoup de jeunes Français et Allemands. Nous sommes fiers d’inspirer d’autres pays dans le travail de réconciliation et de coopération internationale en direction de la jeunesse." conclut le communiqué de l'Université.

Cette manifestation est ouverte au public. Toutes les informations relatives à cette journée festive sont à retrouver sur www.ofaj.org.