Alors que les rebondissements se succèdent dans l'affaire Fillon, 250 parlementaires se mobilisent dans une tribune de soutien, intitulée "Pour l'honneur d'un homme et l'avenir de la France", publiée sur le site des Républicains et le Figaro. Elle a notamment été signée par les Réunionnais Didier Robert et Michel Fontaine. (photo d'archives)

Ces parlementaires disent apporter "leur " soutien total " à François Fillon, et dénoncent une "tentative de mise à mort" orchestrée par ses adversaires". "On jette aux loups un homme, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, sans attendre leurs arguments ni entendre leur défense. Tous les jours sont déversées sur la place publique rumeurs, approximations, calomnies.

Pire : le bûcher a été dressé sansque l’on s’interroge sur ceux qui avaient intérêt à l’allumer", peut-on lire dans cette tribune.

Pour ces parlementaires, "la manœuvre est grossière : empêcher par tous les moyens l’alternance que veulent les Français" et risque "un face-à-face mortel (...) entre la gauche et le Front national, entre l’imposture et l’aventure, entre ceux qui ont échoué et ceux qui échoueront".

Deux parlementaires réunionnais parmi les signataires

Parmi les signataires de cette tribune, on trouve Eric Ciotti, Benoist Apparu, Eric Woerth, ou encore Laurent Wauquiez. Localement, deux ténors de la droite ont également apporté leur soutien à François Fillon, il s'agit du sénateur Michel Fontaine et du sénateur et président de Région, Didier Robert.

Même si François Fillon n'était pas leur choix numéro un au moment des primaires - Didier Robert n'avait pas hésité à le lâcher à la dernière minute, préférant soutenir Nicolas Sarkozy - les querelles d'antan sont oubliées, et le soutien prévaut.

Si aujourd'hui, Didier Robert fait partie de ce qui considèrent que l'engagement de François Fillon pour la France "est vital", il n'avait pas hésité à critiquer ses positions sur la colonisation, en septembre dernier. Fillon avait en effet déclaré que la France n'était "pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique". Le président de Région avait alors qualifié "la prise de position récente de Francois Fillon est blessante et particulièrement choquante".

Fillon englué dans les affaires

Pour rappel, le parquet national financier a ouvert une enquête à la suite des révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant, qui lui auraient rapporté au total plus de 830.000 euros. Deux enfants du couple auraient perçu un total de 84.000 euros, également en qualité d'assistants parlementaires. Penelope Fillon a également été rémunérée par La Revue des Deux Mondes, propriété du PDG de Fimalac Marc Ladreit de Lacharrière, ami du candidat, pour 100.000 euros brut au total en 2012-2013, rapporte le Canard.

L'intégralité de la tribune et le nom des signataires sont en ligne, sur le site republicains.fr

