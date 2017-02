Le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau " pré-alerte cyclonique " du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce jour, à 17h30. Une zone perturbée, qui pourrait devenir tempête tropicale au cours du week-end, se trouve actuellement à 740 kilomètres au nord de La Réunion.

Pour l'heure, la "zone perturbée numéro 4" se trouvait à 740 kilomètres au nord de La Réunion, ce vendredi à 16 heures. Elle se déplaçait à 9km/h, selon le dernier bulletin de Météo France, publié à 16h35.

"Compte tenu de l’approche du week-end et afin de permettre à l’ensemble de la population et des services de se préparer à une éventuelle dégradation des conditions météorologiques, le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau " pré-alerte cyclonique " du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce jour, à 17h30, en raison d’une menace potentielle pour l’île dans les jours à venir. À ce stade, il est recommandé de se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France : le 0892 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et le 0897 65 01 01 pour le point cyclone", précise le communiqué de la préfecture.

Les précautions d'usage sont de mise: ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer, vérifier ses réserves, ne pas s’approcher du rivage en cas de houle, vérifier les toitures et les fermetures des locaux d’habitation, vérifier l’arrimage des machines, outils et matériaux sur les chantiers, etc.

L'évolution du système, dans les jours à venir

"Pour le moment, c'est toujours une zone pertubée, mais elle devrait s'intensifier demain, puis encore davantage dimanche", précise Jacques Ecormier, prévisionniste chez Météo France. Le phénomène pourrait plus particulièrement concerner La Réunion "entre lundi et mercredi", selon le prévionniste.

Voici les intensités et positions prévues par Météo France au cours des prochains jours:

- PERTURBATION TROPICALE: Centre positionné le 04/02 à 16h locales, par 16.3 Sud / 56.0 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE: Centre positionné le 05/02 à 16h locales, par 17.2 Sud / 56.1 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE: Centre positionné le 06/02 à 16h locales, par 18.6 Sud / 56.3 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE: Centre positionné le 07/02 à 16h locales, par 21.0 Sud / 53.9 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE: Centre positionné le 08/02 à 16h locales, par 21.8 Sud / 51.6 Est.





Comme toujours, "les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



Le prochain bulletin de Météo France est prévu demain à 11h locales. La préfecture pourrait, quant à elle, faire un autre point ce dimanche, en fonction de l'évolution du phénomène.

ch/www.ipreunion.com