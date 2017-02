L'astronaute Thomas Pesquet a posté sur Twitter une photo de La Réunion sous les nuages, ce vendredi 3 février 2017.

Depuis qu'il est dans l'espace, l'astronaute poste régulièrement des photos des endroits du monde qu'il "survole", ainsi que des instantanés de sa vie là-haut.

Pas de chance, l'île était sous les nuages

Another view of La Réunion, the volcano is visible between the clouds! https://t.co/VtOeu5Lxtf #FridayIsland pic.twitter.com/0k7DmDUnRO