"Les amis du Cap" se mobilisent une fois de plus pour un nettoyage terrestre et aquatique du Cap la Houssaye, ce dimanche 5 février 2017.

Le rendez-vous est donné pour le "brieffing" à 8h30 sur le parking. Les personnes souhaitant participer au nettoyage sont priées de prévoir gants, sacs, eau , crème solaire, chapeau, etc. "L'objectif est de ramasser le plus de déchets mais aussi et surtout de sensibiliser", précisent les organisateurs. L'opération se termine par un "apéro partage", à midi.

