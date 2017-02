Météo France suit de près "une zone suspecte" qui évolue depuis quelques jours au sud d'Agaléga, un petit archipel situé à 1 100 km au nord de Maurice, dont elle dépend, et à 1 300 km environ dans le Nord-est de La Réunion. "Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient important ce week-end au nord des Mascareignes" indiquent météorologistes ce jeudi soir 2 février 2017 (Photo www.mtotec.com)

La zone perturbée est sous surveillance depuis le début de la semaine et "au vu des dernières données, il est désormais possible qu'un système tropical d'intensité significative influence directement le temps sensible sur les Mascareignes dans les prochains jours" prévient Météo France.

L'incertitude sur la trajectoire et l'intensité du système "reste encore importante" disent les météorologistes. Les dernières données "suggèrent une descente vers le sud puis un virage vers le Sud-Ouest". Au quel cas, la perutrbation se rapprocherait de La Réunion et le temps devrait alors se dégrader dès le début de la semaine.

Les pluies qui s'abattent actullement sur certaines parties de l'île sont sans rapport avec ce système.

mb/www.ipreunion.com