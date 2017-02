Il fera chaud, mais surtout humide, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 3 février 2017. Le matin débute sous le soleil, tandis que les nuages gagnent sérieusement du terrain en cours de journée. Les températures restent élevées, allant jusqu'à 33 degrés sur le littoral. Ci-après, le bulletin complet.

Le petit matin est délicieusement accueilli par un généreux soleil à peine contrasté par de petits cumulus dans les hauts du Nord. Puis, au fil des heures, l'ennuagement se développe à mi-pente le long du pourtour réunionnais et notamment du Sud Sauvage au Cap Camélias, de Trois-Bassins au Morne de Saint-François et sur les contreforts du volcan. Les cirques, les plages et le littoral Nord-Est profitent d'un temps savoureux.



L'après-midi se montre plus maussade. Le bourgeonnement nuageux s'accentue et devient porteur d'averses, localement soutenues. Les hauts de l'Ouest, la Plaine des Cafres et le Tampon sont gratifiés d'un arrosage des plus conséquents !



Le vent d'Est à Sud-Est se renforce. Des rafales de l'ordre de 30 à 40 km/h soufflent du Sud Sauvage à Saint-Pierre.



Le mercure est légèrement supérieur aux normales de saison, compris entre 30 et 33°C sur le littoral, 17 au Maïdo, 26 à Salazie et 19°C au volcan.



La mer est agitée au Sud et peu agitée au Nord, avec une petite houle de Sud-Est.