Ce jeudi 2 février 2017, Imaz Press a survolé le Piton de La Fournaise en éruption en compagnie de Nicolas Villeneuve, physicien à l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise. L'occasion d'en apprendre davantage sur le travail des scientifiques qui prennent le pouls du volcan toute l'année.

Depuis le début de l'éruption, ce mardi 31 janvier 2017, le volcan est observé à la loupe par les agents de l'observatoire volcanologique du piton de la fournaise.

Le survol de ce jeudi avait un double objectif: prendre des images "en 3D" du cône à l'aide d'un appareil classique, et prendre des images "thermiques", comme l'explique Nicolas Villeneuve.

Les photos en 3D permettent de "voir à quelle vitesse le cone de scories est en train de croître", détaille Nicolas Villeneuve. L'imagerie thermique permet quant à elle d'en savoir plus sur les écoulements de lave, grâce à l'étude des températures des différentes coulées. Sur les images, on distingue ainsi nettement l'écoulement actif, puis les laves qui ont dévalé les pentes le mercredi, et qui sont encore "à 80 voire 100 degrés", précise le scientifique.

Notre photographe a aussi profité de ce survol pour prendre des images, les voici compilées dans cette vidéo :

Comment observer l'éruption ?

