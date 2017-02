Volley, hand, basket ou encore VTT, les événements sportifs à venir sont dans l'agenda du week end. (photo d'illustration)

Volleyball: 12ème journée de championnat

La 12ème journée de championnat régional 1 aura lieu ce samedi 4 février.

Côté masculin, le leader tamponnais se déplacera à l'Entre Deux à 20h30, alors que les seconds, les Aigles Blancs iront jouer contre le VBC St Denis à 20h30 à St François. A 18h30 également, St Leu accueillera St Pierre et la Chaloupe recevra le SDOVB dans son gymnase.

Côté féminin, le leader tamponnais se déplacera à St Leu à 20h30 et les co leaders, les Aigles Blancs, iront jouer à St André à 20h00. Le derby dionysien opposant le VBC St Denis au SDOVB se jouera à St François à 20h30 et enfin le match entre St Pierre et le VBC Cote Ouest aura lieu à 19h30 à Gaston Richardson.

Handball: 13ème journée masculine

Après presque 2 mois de coupure et un titre mondial pour les Experts, le championnat de D1 masculine reprend ses droits ce vendredi à 21h15 avec les rencontres suivantes:

Bois de Nefles / Chateau Morange

Possession / Cressonière

St Gilles les hauts / Bras Panon

Joinville / ASHBT

JSB / St Pierre

Le Port / Saline (20h00)

Handball: 11ème journée féminine

La D1 féminine retrouve aussi le chemin du championnat ce samedi avec 5 rencontres programmées pour le compte de la 11ème journée:

Saline / St Denis à 19h

Le Port / JSB à 19h30

Bois de Nefles / St Louis à 19h30

Cressonière / Possession à 20h30

St Joseph / Tamponnaise à 20h30

Basketball: 15ème journée pré-nationale

La 15ème journée de pré-nationale masculine débutera ce vendredi soir avec deux rencontres à 20h30: St Pierre – Com et St Paul1 – Tampon. Elle s'achèvera ensuite samedi avec deux autres rencontres à 20h30 également: BCD – Etang Salé et Ste Marie – St Paul2. Les Aiglons d'orient seront au repos ce week end.

Basketball: Poules des As féminine

La 2ème journée de la poule des As féminine se déroulera ce samedi: à 18h00, St Leu accueillera la Tamponnaise puis à 18h30 le BCD recevra le CS Portois.

Athlétisme: Soirée de la Dominicaine

La Dominicaine propose une compétition en soirée ce samedi au stade du Centenaire d'Etang Salé à partir de 16h. Seront au programme les courses de 60m haies, 400m haies, 800m, 3000m, 3000m steeple et 4x100m, ainsi que les concours de saut à la perche, en longueur et en hauteur.

Badminton: Championnat régional jeunes

Le Fun Club - Saint Louis organise le championnat de la Réunion Poussins, Benjamins, Minimes samedi à partir de 13h et dimanche à partir de 8h au gymnase Jean Joly de Saint-Louis. Au programme, des matches en simple, double et double mixte.

Surf: 1ère coupe espoir

La 1ère coupe espoir de la saison est programmée pour ce week end à St Gilles selon les conditions météo, sur le spot des Roches Noires ou celui de Boucan.

Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux

L'Entre Deux accueillera samedi soir les 10km nocturnes de l'association Dimitile Sport Action. Le départ sera donné à 19h30 devant le collège le Dimitile, pour 10km à effectuer en deux boucles dans les rues de la ville. Une course pour les plus jeunes aura également lieu à 18h30.

Skate/Roller/Trottinette: Best Line Bowl Contest

Le bowl de la ravine blanche de St Pierre sera le théatre samedi du premier contest de l'année. Le format retenu pour la compétition est le "best line": les riders auront chacun 20 secondes pour proposer leurs meilleurs tricks, avec une seconde chance dans la foulée, soit 2 passages. Pour les finales, 6 qualifiés par catégorie rouleront ensemble en "best tricks" durant 10 minutes. L'épreuve débutera à 11h.

Course à pied: Relais de St Joseph

Saint Jo Trail Team organise un relais pédestre dimanche entre la mairie et Grand Coude, soit 18km et 1100m de dénivelé positif à parcourir en équipes de 7 relayeurs (Parcours : 1er relais 3,3 km – 2ème relais 2,9 km – 3ème relais 2,5 km – 4ème relais 2,5 km – 5ème relais 2,2 km – 6ème relais 2,2km - 7ème relais 2,8 km). Le départ se fera devant la mairie de St Joseph à 8h30.

VTT: 4 heures d'endurance de St Pierre

Le club T974 organise les 4 heures d'endurance de St Pierre ce dimanche en matinée. L'évènement se déroulera sur le front de mer avec un tracé de 5,6km en aller retour direction Pierrefonds via la ravine blanche et le pic du diable. Les équipes composées de 2 relayeurs devront parcourir un maximum de distance en l'espace de 4 heures (2h pour les minimes, 3h pour les cadets). Le départ sera donné à 8h00.

Beachtennis: Championnat régional mixte

La plage des Brisants de St Gilles les bains accueillera ce dimanche le championnat de la Réunion mixte de beachtennis, organisé par l'association les 3B. Ce sont 64 équipes qui tenteront de ravir le titre parmi lesquelles les 16 meilleures seront dispensées de la phase qualificative sous forme de poules qui débutera tôt le matin. On retrouvera ainsi quelques uns des meilleurs beacheurs de l'île avec les soeurs Hoareau Marie Eve et Mathilde, Fred Pamard, Théo Irigaray, le couple Vadel, Lionel Bertolini, Patrice Bang, Yankell Clavery... et bien d'autres.

Karaté: Championnat contact et semi contact

Le championnat régional contact et semi contact est prévu ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri.

Yoseikan Budo: Qualifications pour les championnats de France

Le gymnase du Guillaume accueillera ce dimanche le championnat régional de Budo à partir de 8h00, qualificatif pour les championnats de France.

Athlétisme: Championnats de France en salle

Lyon accueillera ce week end les championnats en salle, nationaux et espoirs.

En Espoirs, les Réunionnais Tiphanie Quest (Paris-Joinville; hauteur) et Radj Narayanassamy (RCSD; perche) seront de la partie.

Pour les nationaux, on retrouvera Darlène Mazeau (Athlé 91; longueur), Yann Randrianasolo (CA Balma; 60 m), Thomas Turpin (CA Pezenas; 60 m haies), Ruben Gado (CA Pezenas; 60 m haies, hauteur, perche et longueur), mais aussi les derniers qualifiés suite à leurs performances du week end dernier au championnat été austral, les sprinteurs Gustave Bonnaud (ACEN), Anilha Dermont (CAG), Sébastien Dinot (RCSD) et Hajatiana Randrianasolo (RCSD).

Esther Turpin (Arras, pentathlon) sera de son côté à Rennes pour les championnats de France d'épreuves combinées en salle. Après deux records personnels obtenus en salle le week end dernier au 60m haies et à la longueur, la jeune réunionnaise nourrit de grands espoirs de médaille.

Boxe anglaise: Demi-finales du championnat de France

Trois Réunionnais seront en lice pour les demi-finales des championnat de France amateurs de boxe anglaise ce week end à Hayange en Moselle. En légers, Bertrand Pasquin (BC Dionysien) affrontera Khalil El Hadri (BAM L’Heritage). Jordan Rodriguez (Ring Berjallien) sera opposé à Driss Friha (AS Corbeil Essone) chez les -56 kg et enfin Clément Hong Sik Kee (BC Metz) affrontera Lancelot Proton de la Chapelle (Beuzeville) chez les -75 kg.