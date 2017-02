- Pré-alerte cyclonique

La perturbation tropicale à 780 km de nos côtes

Selon le dernier bulletin Météo France paru à 4h20 ce samedi 4 février 2017, la perturbation tropicale qui devrait se transformer en tempête dans les prochains jours, se trouve actuellement à 780 des ôtes réunionnaises. Cette dernière se déplace en direction du Sud-Est, à la vitesse de 11km/h.

La préfecture lance un plan de lutte contre l'errance animale - Stérilisation : "cela ne suffit pas"

Le Préfet de La Réunion a présenté à la presse son plan de lutte contre l'errance animale ce vendredi 3 février 2017. Sur trois ans, l'Etat, en partenariat avec les intercommunalités, le GEVEC, et le lycée agricole de Saint-Paul pour la partie étude, lance une vaste campagne de stérilisation en vue de réduire durablement les animaux errants et leur reproduction. Un plan de lutte vivement contesté par l'association de protection animale One Voice, qui n'exclut pas de saisir le tribunal administratif.

Agression mortelle des Aho-Nienne: La réclusion à perpétuité pour trois accusés

La cour d'assises de La Réunion a condamné vendredi à la réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité trois personnes accusées d'avoir agressés mortellement un couple de commerçants octogénaires dans des conditions particulièrement violentes. La peine à perpétuité Evelyne Filomar, 342 ans, est assortie de 22 ans de sûreté. La perpétuité a également été prononcée à l'encontre de Jimmy Célina, 30 ans, le compagnon d'Evelyne Filomar, et de Mickaël Robert, 25 ans.

Ça s'est passé un 4 février : 2015 - Le Piton de la Fournaise en éruption après 7 mois de sommeil

Il n'avait pas pété depuis le 21 juin 2014. Le Piton de La Fournaise entre en éruption le le 4 février 2015, après plusieurs séismes constatés par l'Observatoire volcanologique (OVPF).

Météo: Un week-end humide en perspective

Météo France annonce un week-end arrosé, avec l'arrivée d'averses dès samedi matin, d'abord dans l'Est. Elles pourraient gagner les hauteurs et l'Ouest dans la journée. A noter que La Réunion est en pré-alerte cyclonique. Voici les prévisions de Météo France en intégralité.