La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis ce vendredi 3 février 2017, 17h30. La journée de samedi a été marqué par la transformation du système dépressionnaire étroitement surveillé par Météo-France depuis plusieurs jours en tempête tropicale modérée. Elle a été baptisée Carlos, et pourrait devenir cyclone dès ce dimanche après-midi, selon les prévisions de ce samedi soir.

Après avoir qualifié la saison cyclonique de "particulièrement calme", Météo-France revoit ses constats. En effet, Carlos, tempête tropicale modérée ce samedi, devrait gagner en intensité et passer au stade de cyclone en fin d'après-midi de ce dimanche.

En effet, le communiqué de Météo France, publié samedi à 18h36, prévoit une poursuite de la progression de Carlos "dans les prochains jours, mais à vitesse lente, de sorte que le coeur du météore n'est prévu passer au plus près du département que mardi (7 février). La trajectoire prévue demeure très menaçante, concernant potentiellement directement La Réunion" prévient le communiqué.

"Mais toute prévision de trajectoire est inévitablement entachée d'une marge d'incertitude et bien

qu'en l'occurrence l'incertitude soit moindre que la moyenne, elle demeure non négligeable à une échéance encore aussi lointaine (près de 72h)" nuancent par ailleurs les prévionnistes.

Toutefois, "l'incertitude principale concerne l'intensité à laquelle le système se trouvera au moment du passage au plus près. Pour le moment, CARLOS bénéficie de conditions plutôt favorables à la poursuite de son développement, mais la situation pourrait changer d'ici lundi, avec des conditions de vent en altitude qui deviendraient défavorables. Ce qui laisse espérer une tendance à l'affaiblissement avant que le phénomène ne passe au plus près de l'île. Mais l'environnement du météore est complexe et tout cela reste à confirmer..." précisent encore les prévionnistes.

Si le cyclone n'est toujours pas déclaré, les conséquences de la tempête se font d'ores et déjà sentir. La route du littoral est basculée côté mer entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe.

Des sursauts sur le réseau électrique ont été constatés sur Saint-Denis, tandis qu'EDF Réunion rappelle quelques règles de sécurité concernant l'élagage des arbres, ou encore la protection des appareils électriques.

En cas de cyclone, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention :

- Faire des réserves d'eau et de nourriture

- Prévoir des piles et des bougies en cas de coupure d'électricité

- Se tenir informé des avancées météorologiques.

- En cas de pollution de l'eau, la faire bouiller pendant 5 minutes avant de la consommer. Privilégier l'eau en bouteille.

- Eviter toute randonnée sur des chemins forestiers ou toute circulation aux abords des radiers, risquant d'être submergés.

Enfin, Imaz Press suivra le phénomène durant la totalité de son passage sur ou aux abords de l'île, pour vous tenir informés des dernières avancées.

jm/www.ipreunion.com