Ce samedi 4 février 2017, Pierre-Louis Ariste Castel et Marie Eliette Dosité ont fêté leur 50ème anniversaire de mariage à Portail, Piton Saint-Leu.

Ce samedi 4 février 2017, Pierre-Louis Ariste Castel et Marie Eliette Dosité ont fêté leur 50ème anniversaire de mariage à Portail, Piton Saint-Leu.

Originaires tous deux de l’est de l’île, Marie-Eliette est née à Sainte Suzanne et Ariste dans le quartier de la ravine des chèvres à Sainte Marie. Mariés en 1967 à l’église de Sainte Suzanne, Ils se sont ensuite installés dans le quartier du Portail d’ou est issu la famille de Ariste. Heureux parents de 3 enfants et 8 petits enfants, c’est dans le recueillement et la joie qu’il ont célébré en compagnie du Député-maire, du Père Pierre Bihan Boudec et de leur famille et amis, cet événement.

Ariste fut jardiner chez M. Lavaud avant de travailler à la CIR et Marie-Eliette, employée de maison.

Durant toutes ces années, le couple a su rester soudé malgré les épreuves et l’accident de travail de M.Castel qui est survenu alors qu’il travaillait à la CIR entrainant sa cécité.

La municipalité de Saint-Leu leur souhaite tous leurs voeux de bonheur de santé.