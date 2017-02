"Les effectifs de Police de la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ont réalisé 32 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de constater 102 infractions. 9 véhicules ont été immobilisés sur le champ" indique un communiqué de la DDSP.

"La Compagnie Départementale d'Intervention des Unités Départementales a été déployée et a contrôlé 152 véhicules et 15 cyclomoteurs. Elle a relevé 51 infractions notamment 1 défaut de permis de conduire, 5 utilisation de téléphone portable au volant et 2 non respect de priorité.

Les forces de Police ont également procédé à des contrôles notamment à Saint-Denis permettant la constatation de 19 infractions dont 2 alcoolémies délictuelles (0,57 mg/ litre d'air exprimé et 1,30 mg/ litre d'air, ce dernier taux relevé sur un motard non casqué).

A Saint-Pierre, ont été constatées 19 infractions dont 4 alcoolémies délictuelles (les taux allant de 0,47 à 0,97mg/litre d'air exprimé).

Au Port, 7 opérations de contrôle ont eu lieu donnant lieu au relevé de 8 infractions.

A Saint-André, 4 opérations de contrôle ont été organisées et 5 infractions constatées dont un défaut de permis de conduire." termine la police.