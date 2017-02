Les 16 motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière et 2 réservistes "ont accompli 21 services dont 15 services visant particulièrement les dépassements de la vitesse et les fautes de comportement des usagers à l'origine des accidents ainsi que 6 services spécifiquement orientés sur les conduites addictives" note la gendarmerie dans un communiqué. 206 infractions ont été relevées au cours du week-end.

Les motocyclistes de l'escadron départemental de sécuriLe bilan de ce week-end fait déjà état de 206 infractions relevées parmi lesquelles :

- 31 alcoolémies dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang) entraînant une rétention immédiate du permis de conduire pour les conducteurs, avec des taux allant jusqu'à 2,12 g/l d'alcool dans le sang;

- 1 conduite sous stupéfiant, le test salivaire s'étant révélé positif, entraînant une rétention immédiate du permis de conduire

- 128 dépassements de la vitesse, dont une vitesse de 144 km/h pour une limitation à 90 sur la route des Tamarins impliquant une rétention immédiate du permis de conduire;

- 01 refus d'obtempérer, l'auteur est identifié et en cours d'interpellation,

- 05 défauts de permis de conduire;

- 10 usages de téléphone au volant;

- 11 non-ports de la ceinture conducteur et 4 défauts de dispositif adapté aux enfants (réhausseurs);

- 4 non ports du casque;

- et autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...

"Les contrôles routiers continuent en ce moment même, visant particulièrement à sécuriser les retours des plages et pique-niques." termine la gendarmerie.